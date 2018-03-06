民進黨議員初選 登記首日僅4人

2018年03月06日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

民進黨北市議員初選開跑，由現任內湖南港區議員王孝維搶得頭香。（王孝維提供）

民進黨台北市議員選戰加溫，2014年市黨部提名27席全壘打，成績亮眼，今年選情相對艱困，仍維持相同提名席次。5日初選登記開跑，不過首日冷冷清清，僅4人到場登記，由內湖南港區現任議員王孝維搶頭香，另還有現任議員江志銘、新人蕭亞譚和陳怡君，登記將到9日截止，最快3月下旬進行民調。

王孝維搶頭香

民進黨本屆提名北市議員，27人全數上榜，不過由於士林北投區吳思瑤轉任立委，中正萬華區議員童仲彥退黨，現任黨籍議員為25席。除了上屆拿下士林北投區最高票的何志偉傳出不選，擬交棒給大嫂、主播鍾佩玲，其餘議員若無意外，均會爭取連任，加上表態參選的新人超過10人，戰況相當激烈。

民進黨內登記初選資格，以公職人員選舉投票日11月24日為基準，必須入黨滿2年以上才有資格，登記須繳交登記費20萬、民調費20萬、保證金10萬元，總共50萬元，且現任議員也無例外，必須通過黨內初選，才能夠被提名。

昨天初選登記開跑，登記的4人中，除挑戰中山大同區的新人陳怡君，現任議員王孝維、江志銘及新人蕭亞譚，將在內湖南港區廝殺。

搶得頭香的王孝維笑說，第1個登記算是對選民的宣示，要以積極的行動來展現動力，儘管內湖南港區選情相對穩定，仍有少數新人想角逐。

王孝維說，自己是老議員了，地方服務有口皆碑，對自己表現有信心，「市政不能裝肖維，議會需要王孝維。」

民進黨北市黨部主委黃承國評估，中正萬華、士林北投各有1席空缺，在6個選區中，選戰較激烈，不過還是要看實際登記狀況。9日登記截止後，15日會抽籤決定六都順序，並在3月19日到5月15日期間，按順序進行初選民調。

市長人選 將徵召

至於外界最關注的市長提名，黃承國強調，民進黨台北市長人選將以徵召處理，排在所有縣市最後，預計5月開始處理，「一定會比國民黨慢。」黨內也須邊觀察，看對方會出什麼招。

(中國時報)