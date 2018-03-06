蘆洲水流公攤販占道 罰不怕

新北市蘆洲區重陽二街上的水流公集合攤販採買人潮眾多，上午8時至10時左右的尖峰時段更是人車爭道，擠得水洩不通，影響附近住戶通行。（譚宇哲翻攝）

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中國時報
／新北報導

蘆洲區水流公集合攤販因採買人潮眾多，衍生攤販、機車占用道路、人車爭道亂象，屢遭附近住戶檢舉，短短不到200公尺的重陽二街上，警方平均每月開出近60張罰單，仍無法遏止亂象，引爆非法攤販存續爭議；市場處強調，攤販管理自治條例仍在審議，無法開罰沒有營登許可的攤販，將加強勸導取締占用道路的攤商。

每月開出60張罰單

水流公集合攤販位於新北市三重區永安北路、仁永街、集勇街與蘆洲區重陽街、重陽二街一帶，擁有超過30年歷史，現有245個攤位，是新北市市場處列管的既存攤販，尚未取得合法登記營業許可。

水流公集合攤販位處蘆洲、三重交界處的住宅區，加上攤販所販售的生鮮蔬果、肉品、海鮮、雜貨五金等相對一般超市便宜，長年來採買人潮眾多，尤以蘆洲區重陽二街的攤販最密集，人車爭道情形最為嚴重。

攤販存續爭議難解

地方人士指出，水流公集合攤販違規擺攤衍生的擁擠、占道問題，十多年前台北縣政府蘆洲市公所曾與轄區派出所共同掃蕩，欲將非法攤販全數驅離，卻因當時民代力阻不了了之，違法攤販問題存續至今。

隨著重陽重畫區居民入住，攤商與住戶衝突不斷。蘆洲警分局集賢派出所所長廖偉丞無奈表示，水流公集合攤販違規占道、民眾機車違停問題已成為所內沉重的勤務負擔，幾乎每天都會接到住戶檢舉，去年7月至今已開出458張罰單，平均每月近60張，同仁每天疲於奔命。

市場處攤販管理科長姜俊銘表示，《新北市攤販管理自治條例》目前在市議會審議尚未通過，列管的既存集合攤販適用新北市攤販管理辦法，因屬行政命令，尚無法源可開罰未登記營業許可的攤商，只能要求攤商維持環境衛生及道路通暢，違者會依相關法令開罰。

(中國時報)

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