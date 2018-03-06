基隆國光客運服務 無縫接軌

基隆國光客運站臨時候車亭原定今年1月中旬完工，但市府指出，因為連日下雨影響電焊的工程，延至3月底前完工，市長林右昌（小圖左）5日前往視察，指示候車亭完工後盡速行舊站拆除、切換，務必做到無縫接軌。（基隆市政府提供）

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中國時報
╱基隆報導

基隆市政府為配合整體都市規畫，將拆除國光客運基隆站，建置臨時候車站，原定今年1月中旬完工卻延宕，改至3月底前完成。市長林右昌5日前往視察工程進度，強調臨時站雖然只會使用2、3年，但市府仍高規格要求工程品質及設計，並指示交旅處與工務處緊密協調，臨時候車站完工後盡速切換，務必做到無縫接軌。

雨下不停 影響電焊工程

市府為闢建城際轉運站，計畫將忠一路打通，連結中山一、二路工程，原定今年1月中旬設置臨時候車亭，並在農曆年後將國光客運舊站體拆除。但市府表示，因為連天下雨，而影響電焊的工程，所以擬定在3月底將候車亭完工，再接著將國光客運舊站拆除。

林右昌表示，國光客運臨時站的鋼構結構已經開始組裝，預計在本月底前順利完工，只要天候許可，應該沒有問題，臨時站完工後，將會盡速切換，提供市民更優質的候車空間，接下來國光客運就會展開拆除作業。

林右昌強調，雖然臨時站預計只會使用2年至2年半，但市府仍與國光客運公司協調，必須符合基隆市現在的都市景觀要求，因此還經過知名建築師的規劃設計，不論是波浪型頂蓬、明亮的候車空間，可以看到設計相當新穎、有現代感，值得大家期待。

使用期短 仍高規格打造

針對工程延宕，林右昌解釋，由於過年前連續下雨將近1個月，導致臨時站包括電焊、基礎工程進度受到影響，不過3月底前完成應該沒有問題。隨後，林右昌也指示交旅處長李綱與工務處保持密切協調，在臨時站完工後，會盡速進行國光舊站拆除及切換，讓旅客輸運作業能夠作到無縫接軌。

(中國時報)

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