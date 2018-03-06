喊停猶在耳 埤塘種電偷跑

2018年03月06日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園力推光電埤塘，一度因法規不完備暫緩，今年初又重啟，至今已核發9口埤塘，遭藍綠議員質疑，國民黨籍議員更重炮抨擊政策草率反覆、頻頻轉彎，直言埤塘光電是否會溶出有毒物質都無定論，就貿然在灌溉埤塘種電，簡直把市民當白老鼠，強調法規若已解套就應對外釋疑，然後全面開放，而非偷偷摸摸。

經發局否認政策反覆

副市長王明德表示，水上種電世界各國都已實施多年，包括中國大陸在內，光電板是否會溶出有毒物質，尚待進一步科學證據。經發局則強調是依據農委會今年1月初發布的太陽光電設施覆蓋率等6項原則辦理，無政策反覆問題。

國民黨議員舒翠玲、魯明哲和詹江村說，市府去年11月1日由市長鄭文燦宣布中央法規尚未明確前，除已施作的4口埤塘光電，市府將暫緩核發許可證，沒想到言猶在耳，今年初又偷偷核准另5口埤塘光電，形同「公然說謊」，質問：「當初喊停的原因及問題都已解決了嗎？」

3議員強調，浮力式埤塘光電板可能產生塑化劑，與水共生恐會釋放有毒物質、汙染農業灌溉用水，毒水溶入水稻及蔬菜，再進入體內，勢必危害民眾身體健康及生命安全，市府根本把桃園市民當「白老鼠」，且市府一方面向文化部申請經費要保存埤塘原貌、另一方面又以種電殘害珍貴埤塘，政策前後予盾，自己打臉自己。

綠議員質疑光電效益

綠營議員也提出質疑，范綱祥直言，光電埤塘設置的總容量15.52百萬瓦，照桃園市可以使用的電力百分比，不到千分之一，「市府投入多少人力在搞一個不到千分之一的東西？」 強調光電埤塘仍有很多環境疑慮，像是埤塘的溫度跟溶氧變化都應有學理依據，而非一句「不會影響」帶過，「畢竟我們所追尋的政策目標不是只有發電，還有環境問題！」

(中國時報)