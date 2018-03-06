高接梨穗凍壞 農民無語問天

83歲梨農侯慶昌忍痛剪下嫁接失敗的梨穗，並大嘆「從沒遇過這麼嚴重寒害」。（王文吉攝）

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中國時報
／台中報導

農曆年前兩波強烈寒流襲台，凍壞台中山城高接

梨梨穗，遲發性寒害逐漸顯現，嫁接成功率低於4成，今年水梨產季恐怕價格會大漲。立委江啟臣5日邀集農政單位前往現勘，怒批「政府機關麻木不仁」，當場要求農糧署於3天內完成公告救助範圍，農委會晚間即公告中市為辦理高接梨穗2月低溫農業天然災害區域。

嫁接成功率 低於4成

農民梨穗經過多次嫁接，五顏六色膠帶代表著農民無數次的心血。83歲侯慶昌擁有2分地梨園，他說種高接梨30多年，從沒遇過這麼嚴重寒害，以前嫁接成功率都還有6成，今年投入3萬5000元，買2箱梨穗，存活率2成不到。

侯慶昌說，政府規定每公頃補助6萬元，依他種2分地比例，只能申請1萬2000元補助，根本於事無補。有農友分4次嫁接部分梨穗躲過寒害，但高接梨需6個月才能收成，7、8月又遇到颱風季節，又會遭遇風災。

另名梨農侯祥玉種植1.5公頃高接梨，約一半面積凍壞。他說這幾年天候多變，他為分散風險，今年分3次嫁接共購買30萬多元梨穗，目前約有4成梨穗凋萎。

痛批政府麻木不仁

江啟臣表示，他2月初接到農民陳情，即發文預警農委會、農糧署，雖立即收到制式回覆，但至今寒流結束近1個月，受到寒害農損的農民仍無人聞問；他當場要求農糧署於3天內完成公告救助範圍，協助農民減少損失。

農糧署副署長莊老達表示，高接梨寒害屬於遲發性農損，無法在當下直接顯現，估算台中山城的高接梨受損面積約有1000多公頃，寒害補貼現已進入行政作業，完成公告程序後，農民可前往區公所申報，由公所派員至果園勘查，確認災情後，每公頃救助6萬元現金。

(中國時報)

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