長腿叔叔捐100萬 助彰女貧生

2018年03月06日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

一封信、兩個女孩的奮鬥，讓長年扮演長腿叔叔的伸仁紡織董事長白燦榮再把愛延續。5日立委黃秀芳代白董捐贈100萬元到彰化女中，當年寫信導師陳佳新自己也是貧困出身，不捨資質不錯孩子被埋沒，牽起愛心連線，如今學生要從彰女畢業了，上進故事激勵人心。

白燦榮 把愛心延續

白燦榮10年前成立「白添木獎助學金」紀念父親白添木，扶助伸港鄉在地國、中小學生，並設立急難救助金，幫助突發變故家庭度過難關；多年來捐款超過700多萬元，卻很少露面。

當年伸港國中導師陳佳新班上李姓和陳姓同學苦讀考上彰女；李同學父母離異，和爸爸借住親戚家，連書桌也沒有，更沒補習，卻一心刻苦讀書，以3年總成績最高拿縣長獎畢業。

陳同學母親則車禍死亡，打零工父親無法承受打擊，一蹶不振，陳常繳不出學費；初上國中時，幾乎處在自閉狀態，經導師輔導，加上自我調適豁然開朗，學業突飛猛進。

3年前兩個學生考上彰女，也是苦過來的導師林佳新，深感如此環境，還能樂觀進取是多麼不容易！學生雖畢業，卻仍想到經濟問題可能持續困擾她們，提筆寫信給白董，爭取無後顧之憂完成學業。

獎助學金 擴大資助

如今兩人也以優秀成績將從彰女畢業要上大學，白董想起當年制式申請外的那封感人的信，想起還有許多偏鄉孩子就是少了資源、影響學習，決定擴大資助範圍，把兩個女孩奮鬥精神傳承，在彰女成立獎助學金。

「當你把香水灑向別人時，自己身上也會留香。」立委黃秀芳表示，白燦榮、陳佳新都是如此；彰女校長鄭曜忠說，學生領受獎助學金感受到善意和愛心，成為一輩子向上動力，促成愛的循環。

(中國時報)