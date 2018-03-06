嘉商拆老宿舍 擬建運動中心

嘉義高商老舊宿舍拆除殆盡，舊時光的街景不復。（廖素慧攝）

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中國時報
／嘉市報導

嘉義市老屋再少一批。嘉義高商拆除50年以上老舊教職員宿舍，校方規畫爭取中央補助款以改建為運動中心、停車場，若經費沒著落，則辦理OT招商，但議員蔡永泉認為嘉義市人口不增反減，商業規模不大，招商不易。

不具文資保存價值

嘉義高商在民樂街、新生路口有一整排教職員宿舍，全部是2層樓磚造混凝土建物，已拆除殆盡，這些建築物是屬於嘉義舊時光的街景記憶。

嘉義高商祕書廖山啟表示，該宿舍建物已逾50年以上，教職員工及眷屬陸續搬空後閒置，因現有校園空間不敷使用，學校規畫改建，經嘉義市文化局勘查不具文資保存價值，才進行拆除作業。

廖山啟說，該宿舍區分為2個區塊，民樂街北側400餘坪，將爭取教育部國教署補助5、6000萬元以興建學生運動中心，若此案沒有下文，則計畫做OT招商，活化利用，南側約300餘坪，預計6月以前拆除清空後改為停車場。

經費無著將OT招商

文化局文資科表示，嘉商宿舍群有17戶，建造於1964至1970年間，去年8月間經文資委員會勘認為建築物簡樸，外觀堅固，內部木構造破損嚴重，建築不具代表性特色，未達文資保存基準，但也可以保存活化再利用，尊重校方意願。

蔡永泉說，學校活化再利用老舊校舍是好的，但嘉義市人口減少，商業規模不大，OT招商興利不易，國防部所有的新生路原燈會空地招商沒有進度，閒置至今就是一例。

(中國時報)

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