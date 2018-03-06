邱紳騏 獲童軍最高級獎章

2018年03月06日 01:09 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

台東童軍有史以來第1人！均一中學邱紳騏通過26項專科考驗，獲得童軍最高榮譽國花級獎章，去年暑假他還遠赴美國太空總署（NASA）參加太空學校課程，憑著這些經歷，今年並錄取清華大學「特殊選才招生」，他的最大夢想是當太空人。

特殊經歷 錄取清大

邱紳騏的童軍披肩上綴滿專科章，每顆章都象徵通過的各項考驗，屏東出生的他從國小三年級開始接觸幼童軍，12歲離鄉背井到台東讀均一中學，並加入童軍團，為了獲得晉級，8年級隻身遠赴桃園考取專科章，今年晉升最高榮譽國花級童軍，也創下台東童軍史紀錄。

邱紳騏2017年獲選「HASSE太空學校國際獎學金」，並受邀前往NASA（美國太空總署）休士頓校區，參加14天的太空學校課程，也是歷年來台灣第3位獲得這項殊榮的學生，從小就懷有太空夢的他，小名就叫NASA。

最大夢想 當太空人

邱紳騏今年經由特殊選才招生錄取清華大學不分系，面試時主考官問他對於台東偏鄉的看法，邱紳騏回答，網路時代只要1條網路線就可以連到全世界的知識，沒有1個地方是知識的偏鄉，所以不應該以台東是偏鄉做為可以落後別人一截的藉口，只要努力，大家的機會都一樣。邱紳騏說，將來希望攻讀航太科技，繼續朝太空夢前進。

台東縣5日舉行童軍節大會，會中表揚邱紳騏及普悠瑪童軍團團長寇繩中，台東縣童軍會總幹事洪文政表示，台東幼童軍在台東師院改制為大學後，便斷層15年，可說是童軍團沙漠，所幸寇繩中自加拿大外交官退休後，落腳台東，輔導東海國小復團，並在綠島公館國小成立新團，為台東童軍團增添生力軍。

(中國時報)