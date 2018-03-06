國民黨參選爆炸 本周決定席次

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中國時報
／台北報導

台北市大安、文山區藍營參選大爆炸，市黨部主委黃呂錦茹怕有遺珠之憾，喊出原則上提名8席，現任議員憂心，總統府前副祕書長羅智強加入戰局後，會產生吸票效應，加上退出國民黨的議員李慶元瓜分泛藍選票，國民黨市黨部若提8席，等於宣告有2到3人會落選。黃呂錦茹對此表示，這周內將決定提名席次。

2014選舉國民黨在大安、文山區提名8席，最後當選7席。議員徐弘庭指出，年底選舉羅智強加入戰局，以羅智強的知名度，勢必會有「吸票機」效應，加上李慶元瓜分泛藍選票，若提8席恐怕會掉2至3席，最安全的就是提7席，他呼籲操盤者謹慎面對選戰，不該像在菜市場買菜、喊價。

「不是搞做人情這一套！」議員王欣儀說，選舉要拿出數據做為提名的理論基礎，不能再像傳統打選戰，為了做人情超額提名，國民黨在台北市議會要實質過半，一定得穩扎穩打。

王欣儀分析，雖然民進黨執政不力，但票源不一定就會回流國民黨，她認為國民黨在立法院是少數黨，反制民進黨推出政策的力量小，沒有太多表現，所以不宜太樂觀；再從實際選情來看，李慶元離開國民黨仍有一定票數，就算少掉國民黨傳統選票，還是會在當選邊緣。

此外，王欣儀說，各黨各派都有推新人，由於同質性高，新人纏鬥在一起不容易出線，若提8席肯定會分散票源，一但提名8席，等於宣告有2至3人會落選，強烈建議市黨部保守提名。

不過，將接棒議員厲耿桂芳的新人耿葳認為，國民黨聲勢已有回溫，若對國民黨有信心就應該多爭取提名。

對此，黃呂錦茹說，市黨部已展開民調，民調出爐後這周內將決定大安、文山區要提名8席或7席。

(中國時報)

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