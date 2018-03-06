為民服務 宜縣府24小時待命

2018年03月06日 04:10 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭縣政府設在縣政府大廳內的為民服務中心，經過3個月的擴建、整修後5日重新開張，擴大服務項目的為民服務中心共有9個單位人員進駐，並結合「1999」提供24小時專人接聽服務，代理縣長陳金德表示，無論是申辦案件、緊急事件、申訴事件，甚至家暴事件，都可以向服務中心或1999反映求助。

宜蘭縣代理縣長陳金德去年11月上任後，立即指示為民服務首重以民眾的角度思考，「為民服務中心」的業務單位服務窗口應擴增進駐單位，並增加1999專線夜間及假日服務，讓民眾不論親自到縣府洽公或是以1999專線電話反映，都能感受到縣府單一窗口的優質服務。

經過將近3個月的整修、擴建工程，宜蘭縣政府在5日舉辦為民服務中心暨1999專線擴大服務啟用儀式，為民服務中心的空間擴大之後，服務櫃台原本只設有社政、稅務、地政及戶政4大業務範圍，如今另增加工務處、工商旅遊處、農業處、建設處及勞工處等5個業務單位的服務窗口，同時結合「1999」服務專線，提供24小時專人接聽服務。

代理縣長陳金德表示，縣府「1999」專線為縣民與縣府溝通的重要管道，舉凡陳情、諮詢、建議或申訴等事件，都可透過縣內直撥「1999」專線洽詢，除了增加接聽的話務人員，服務時間也由平日上班時間，進一步延長到夜間及假日24小時服務，讓民眾只要1通電話便可達成全面服務的目標，陳金德更表示，只要縣民一旦遇到問題就會想到打1999，這就表示縣府的為民服務「做成功了」。

(中國時報)