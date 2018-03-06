東京食品展 花媽行銷蜜棗

赴2018東京國際食品展，高雄市長陳菊特別到高速公路休息站請日本學童品嘗高雄蜜棗。 （農業局提供）

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中國時報
／高雄報導

農委會主委林聰賢與高雄市長陳菊5日聯袂出席日本東京食品展，花媽特別向與會的觀眾推薦首批獲准輸日的高雄最優質的蜜棗，試吃者對外表像青蘋果、口感像水梨的蜜棗都大為讚賞，探詢何處可買到。

陳菊和林聰賢5日一起到日本高人氣的「海老名」高速公路休息站關心蜜棗試吃情形，看到一群學童，陳菊特別逐一分贈試吃，看見學童吃在嘴裡歡喜模樣，她也笑開懷。

海老名休息站是位於東京往神奈川、靜岡等縣之間的東名高速公路上的休息站，是許多日本人旅行時都會經過的高人氣休閒站，首次輸日的蜜棗選擇在此試水溫，有著直搗日本市場的旺盛企圖心與信心。

陳菊在下午的聯合記者會上，更把握機會與陽岱剛攜手大推薦高雄蜜棗，她說，首批獲准輸日的蜜棗是高雄在地最優質的蜜棗，經過採果選別、冷藏檢疫層層嚴格把關，才能輸出到日本來，這是高雄農業的驕傲。

她特別感謝農業委員會、動植物防疫檢疫局、高雄農業改良場及相關單位，經過了那麼多年的努力總算把蜜棗送到日本，這是值得慶賀的里程碑，希望高雄蜜棗會持續受到日本市場的喜愛。

今年「高雄物產館」特別召集高雄在地最優質的履歷蔬果、蜂蜜、果乾、水果脆片與茶葉等6家高雄優質農民團體及5家水產加工廠商，展現高雄農漁業堅強實力。

(中國時報)

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