玉里熊讚上學去 邀你賞彩稻

2018年03月06日 04:10 中國時報 楊漢聲 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮縣玉里鎮公所延續去年玉里更名100周年活動，在源城里約1.4公頃3塊田區，打造彩繪稻田「玉里100．熊讚彩繪」，今年度在同樣地點以「玉里熊讚上學去」的主題再度與大家見面，還沒看過的朋友今年千萬不要錯過！

這次熊讚上學去除了以「花蓮23號」品種作為繪製稻田主角外，更加入「黃葉稻品系」及「秈型紫莖白條紋葉品系」營造不同綠、紫、白、黃色彩稻田美景，讓民眾大飽眼福。

玉里鎮公所表示，這次的彩繪稻田種植於2月初展開，從整地插秧、放樣、人工修圖到完整彩繪稻田呈現，將有5個月的觀賞期。只要站在興農橋上俯瞰「玉里熊讚上學去」稻田圖騰，穿行的火車與玉里鎮知名的地標虹橋皆成為背景，優美的景致盡收眼底。

玉里鎮鎮長龔文俊表示，除了「玉里熊讚上學去」彩繪稻田即將登場外，於彩繪稻田收割時也將舉辦「手割稻田體驗活動」，歡迎各位民眾前往參觀傳統水稻文化添加現代新元素，並體驗農夫系列活動認識稻米文化，走進本鎮農村品嚐本鎮優質玉里米。

熊讚上學去彩繪稻田怎麼去？從玉里火車站下車後，從車站前右轉大同路，看到台30線仁愛路右轉後續騎，至興農路右轉進去不到3百公尺就抵達興農橋，全長約1500百公尺，走樓梯上橋居高臨下「賞熊」，google導航座標：23.325836, 121.310973。

(中國時報)