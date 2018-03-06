虎尾鎮長提名 藍綠都喬不定

登記民進黨內虎尾鎮長初選的前雲林縣議員林新丁（右），該縣黨部雖尚未正式提名，但他已立起選舉大看板。（許素惠攝）

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中國時報
／雲林報導

雲林第二大票倉虎尾鎮長人選藍綠都喬不定，藍營雲林水利會機要祕書陳威成力爭國民黨提名，虎尾鎮代會主席丁學忠也積極部署，兩人都箭在弦上，分裂可能性高。前縣議員林新丁唯一登記民進黨內初選，但因親友曾為他賄選而被判當選無效，陣前換將傳聞甚囂塵上，林直斥空穴來風。

國民黨主席吳敦義日前主持雲林縣黨部主委林文進人事布達及小組長授證典禮，陳威成和丁學忠同時出席，吳對於兩人參選意志強烈，迄今僵持不下大感憂心，指示林文進努力居中斡旋，團結一致攻下雲林第二大票倉，俾為縣長選情加分。

丁學忠的競選總部近日緊鑼密鼓地裝潢，他說，為了替虎尾鄉親服務已準備了12年，又顧及同志情感，所以雖為國民黨員，但決定不參加黨內初選登記，同志與他兄弟爬山，各自努力，並一起力挺黨的縣長提名人張麗善。

陳威成以水利系統為基礎持續布局，強調打死不退，並催促黨部盡速辦理鄉鎮市長選舉黨內登記作業。國民黨雲林縣黨部預計5月前辦理黨內登記。

陳、丁兩人和張派關係都十分緊密，頗令前雲林縣長張榮味和立委張麗善為難，丁透露日前張氏兄妹找他，希望能居間協調他和陳，他表明一切隨緣。

民進黨雖然只有林新丁一人登記黨內初選，然而林在上屆議員選舉時，因親友為他賄選而被判當選無效，形象備受質疑，近來可能陣前換將的傳聞甚囂塵上。

對此，林新丁直斥是空穴來風，強調黨內初選只有他一人登記，已審查完資格，所有程序都已完成，當然是提名他。

不過，民進黨雲林縣黨部指出，黨內初選登記雖已落幕，但縣執委會尚未開會討論，所以還未正式提名，其次，若只有1人登記，也未必確保獲得提名，執委們會深入探討登記者的學經歷、形象等條件，再做出決定。

(中國時報)

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