長照宅急便 無縫居家醫護

台北市衛生局近年推動長照服務有成，5日邀請蔡爺爺（右二）現身說法，蔡爺爺加入「長照宅急便」計畫後，術後起居獲得極佳照料，同時也大大減輕家屬負擔。（曾百村攝）

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中國時報
／台北報導

據內政部統計，北市65歲以上老年人口數超過44萬人，推估至2021年老年人口將占北市的5分之1人口，衛生局有鑑於在扶老比快速增高，去年起推出「長照宅急便」計畫頗受好評，不僅讓長者獲得更好照顧，同時減輕家屬負擔。

5日北市衛生局邀請蔡爺爺一家人現身說法，之前蔡爺爺因腸胃道問題而住院，出院後因缺乏人員照料，導致老夫妻及家人的生活瞬間被打亂，甚至導致蔡爺爺病情加重，後來萬芳醫院主動為蔡爺爺辦理「長照宅急便」後，使得老夫妻的生活獲得照顧，不僅家屬壓力大為減輕，目前蔡爺爺已恢復健康，甚至可以起床走動。

衛生局黃世傑局長表示，為縮短民眾出院後至接受長照服務的等候時間，建立轉銜制度刻不容緩，及早提供民眾所需長照服務，降低家庭照顧負擔，去年2月推動精進出院準備銜接長期照顧無縫接軌服務，讓長者獲得更好的照料服務。

首先病患出院前由北市長期照顧管理中心進行評估，通過評估後病患出院後7天內可無縫連結居家醫療及生活照顧服務。其中目前申請服務項目為居家服務、交通接送及輔具申請3大項目，獲得民眾一致好評。

衛生局表示，若想進一步了解長期照顧服務，可以撥打1966長照服務專線（前5分鐘通話免費）或至台北市政府衛生局網站（https://health.gov.taipei/Default.aspx?tabid=879）查詢申請。

(中國時報)

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