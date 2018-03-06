業者無良 回收衣物棄置山坡地

2018年03月06日 04:10 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市新香街一處邊坡疑遭舊衣回收業者惡意傾倒，千餘件舊衣物布滿山坡地，景象一片狼藉，環保局獲報後已通知警方追查，民眾痛批「善心竟被當垃圾丟，太可惡了！」

環保局廢棄物處理科表示，棄置現場位於新香街與柴橋路交接處邊坡，初估回收衣物遍及約20立方公尺，從數量評估，約為6到8台卡車載運量，研判非一次性傾倒，不排除是不肖業者為便宜行事，趁夜將品質較差的回收衣物棄置該處。

黃姓市民4日行經新香街，不經意往邊坡一看，赫然發現堆積如山的回收舊衣，揶揄是「裝置藝術奇觀」，希望相關單位能去了解。環保局及警方前往勘查，證實全為舊衣物，附近居民透露這座「舊衣山」早在3個月前就被亂倒，警方深入追查中。

知情人士表示，被回收的舊衣物不少呈現殘破或無法使用的狀況，一般而言，能達總量的半數加以回收利用就不錯了，剩下過度殘破、品質不佳的衣物，則唯有焚燒處理一途，部分不肖業者為成本，惡意倒棄成為最省時省力的方法。

環保局昨已動員人力將舊衣從邊坡清走，警方表示，目前除了過濾監視器畫面，另從衣物中追查蛛絲馬跡，並呼籲切勿任意傾到，違者可依《廢棄物清理法》第46條第4款，處5年以下有期徒刑及1500萬元以下罰金。

(中國時報)