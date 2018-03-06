北港糖廠活化資產 打造文創園區

北港糖廠中山堂經過整修煥然一新。（張朝欣攝）

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中國時報
／雲林報導

北港糖廠為活化閒置空間，完成7棟老舊房舍整修，5日起出租活化，年租金在4萬至32萬元間，其廠區環境優美、生態豐富，相當適合文創、藝文、餐飲產業，配合營運中的公差宿舍，重現早年繁華風貌。

北港糖廠在台灣光復前為日糖興業株式會社台灣支社北港製糖所，創設於1910年，光復後由台灣行政長官公署資源委員會接管處接管，1946年台灣糖業公司正式成立，改名為北港糖廠，迄今已有百年以上歷史。

台糖公司雲嘉區處經理賴坤發表示，目前已完成7棟房舍的整修，另有1棟為公用廁所，7棟房舍的租金依土地面積、申報地價、房屋現值計算，年租金在4萬多（約20坪）至32萬多元（約95坪）間，相當划算。

目前北港糖廠已有公差宿舍營運中，統聯客運也在廠區內承租1處辦公室，賴坤發說，廠區種植大量熱帶樹木，如同1座植物園，景觀美輪美奐，7棟房舍非常適合做為咖啡館、文創產業或個人工作室。

北港鎮長張勝智指出，北港糖廠可說是鎮民的後花園，但閒置多年相當可惜，公所肯定廠方整修房舍加以活化，將協助招商帶動地方繁榮，也歡迎大型企業整體租用，增加地方的就業機會。

張勝智說，之前台灣海洋大學曾計畫在北港糖廠設立「育成中心」部門，後因經費等問題停擺。去年北港鎮旅外企業家精湛光學公司董事長吳俊男相中北港糖廠，有意籌設媽祖文創園區，鎮公所將會全力協助。

(中國時報)

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