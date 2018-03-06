初選新人許乃文「鎮港乃操」

2018年03月06日 01:10 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

民進黨前鎮、小港區市議員初選唯一新人也是最年輕的許乃文，一步一腳印踏遍他生於斯長於斯的前鎮、小港區，深入各階層。日前，他先後與中油及台船工會茶餅會，傾聽勞工心聲也誓言為勞工發聲。群眾對這位願意留在故鄉又勤快的年輕人報以掌聲，讚許真的是「鎮港乃操」。

前鎮、小港區勞工人口特別多，國營事業勞工更是兵家必爭的票群。勞工立委鍾孔炤特別陪同許乃文向勞工拜票，他呼籲，勞工朋友抱持著挺他的態度，一起力挺許乃文進入市議會，未來，中央地方連線一起為勞工發聲。

許乃文感謝大家支持，他表示，從小在前鎮小港區長大，幼稚園小學國高中同學都是勞工子弟，對勞工議題生活的酸甜苦辣再熟悉不過，是一起呼吸脈動，成長過程融為一體，有著血濃於水的情感。

許乃文說，挺勞工的心永遠不變，挺勞工也是挺自已，更是挺為高雄經濟、建設一起打拚的夥伴。

台船工會理事長黃日進說，許乃文長期關注勞工議題，又有豐富的行政經驗，且年輕又有活力，因此台船希望將如此年輕有為的參選人送進市議會，替工會的勞工權益發聲。

有勞工朋友握著許乃文的手笑說，這已是第3握手了，先前還看見他站在街頭，真的是年輕又耐操。

台船工會理事長黃日進、副理事長劉協同、理監事召集人張簡石柱、董事侯德隆與謝榮宗與數百位勞工都到場支持。

(中國時報)