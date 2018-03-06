6國小結盟 跨校學習護生態

2018年03月06日 04:10 中國時報 曾百村 ／台北報導 ／台北報導

台北市教育局為了促進中小學創新實驗教育，並協助學校形塑校園特色，5日特別成立「草山聯盟」，結合陽明山、平等、溪山、雙溪、湖山、湖田等6所國小，打破校際藩籬，打造出師生跨校交流之間的友善學習圈，讓學童可以在創新課程中，學習到各式各樣的知識。

教育局表示，在草山聯盟當中，每一所國小都有專長的特色，像是陽明山國小就是種植有機山藥，平等國小則是製作及操偶的布袋戲，溪山、雙溪國小推出認識在地風貌的雲遊溪山、山林冒險等，而湖山、湖田兩校則有藍染、復耕蓬萊米等創新課程。

北市教育局長曾燦金5日也出席體驗山藥採收與藍染印製課程，搶先體驗草山遊學課程，曾燦金表示，在一系列的創新實驗教育中，不僅可讓學童擺脫校園校際藩籬，學習到不同的知識，同時讓學生們透過體驗、實踐及省思方式，養成會生活、愛生命與護生態的「三生能力」，這也是成立草山聯盟重要的原因之一。

而昨天學童們一起挖掘山藥，換個場地又開始進行提煉藍泥、印染各類紡織品，雖然每個學童口中喊著「手好痠喔」，不過臉上一直掛著開心的笑容。此外教育局也將於今年暑假開放北市學生搶先體驗，規畫「陽明山走透透─草山遊學夏令營」，讓更多學生可以一起參與創新實驗教育活動。

(中國時報)