鐵人夢語－讓學生追求自己的滿級分

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中國時報
李萬吉（作者為康軒文教集團董事長）

學測成績公布，媒體照例比較著滿級分學生出現在哪些學校？少數明星高中看的是滿級分人數的增減變化，那些難得出現一兩位滿級分的學校，也同樣引起大家的注意。一時之間，滿級分成了大家評價這些高中辦學成效的重要指標，其餘多數學校的表現，好像就沒那麼重要了！

就在大家把關注的焦點放在這些前端學生時，六龜高中盧校長卻在網路上為該校學生發聲，表達「不是每個孩子都是讀書的料！發掘他們的優點，比強迫學習更重要！」該文目的雖是要勉勵老師繼續保持對偏鄉教育的熱情，其實也是對偏差的教育價值觀提出警語。因為在這標準測驗為主要依據的升學競賽中，那些學習弱勢的孩子往往被犧牲，他們的需求和才華也常被遺忘。

為了大學選才需要，我們只好簡單地將學習成果化為75個等級，然後用數字定義優劣。然而我們未必能從級分看出學生的學習態度和努力過程，更看不出在國英社數自科目以外的才能與特質。另一方面，我們卻常忽略了這些級分差異所代表的學習資源落差，而且是一開始就很明顯的落差。

這些學習弱勢的孩子不僅存在偏鄉，在每個學校其實都有，許多時候在都會區的這類學生反而更不被重視，只是太關注那些能引以為傲的金榜學生，任由其他學生自求多福。

其次，不是讀書的料卻選讀普通高中也是大問題，家長們應該依據孩子的優勢選擇適合的學校，而不是一窩蜂的擠進高中；讀書不在行，卻也失去學習一技之長的機會。

十二年國教的理想既然是要中小學教育更多元適性，讓每個孩子都能學有所長，各有發展，那就必須減少以單一數字來比高下的心態，要真正關注每個孩子的需要，從學習過程中給予足夠的支持。我相信，讓每個學生都有自信追求自己人生的滿級分，才是更為理想的教育目標！

(中國時報)

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