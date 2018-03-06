北埔國小同學會 70才開始

北埔國小高齡同學聯誼會在每年農曆正月18日舉辦，今年有超過200名校友參加。（邱立雅攝）

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

北埔國小高齡同學會每年農曆正18日舉辦，超過70歲的校友們從全台各地奔回參加，今年適逢北埔國小120年校慶，超過200名校友5日齊聚一堂，拍大合照、吃桌菜，吃吃聊聊憶兒時。

北埔國小高齡同學會是第11屆畢業生何乾亮於1976年發起，至今已邁入第42年。校長鄭嘉勝表示，全台有許多學校也都會辦理高齡或長青同學會，但連續辦理42年不間斷，且高達200多人參加，新竹縣北埔國小堪稱是全國最獨特的，且必須年滿70歲才能參加。

97歲校友蕭鑾飛一達到70歲時，即每年參加同學會，20幾年來眼看同學們逐漸凋零，現在這一屆只剩他1人來參加，不過跟其他校友說說笑笑兒時記趣，也讓他不願意多想未來，但希望自己每年都能來參加。

高齡同學會總幹事陳嘉康表示，選在農曆正月18日主要是客家人在農曆年後，會一直休息到正月20天穿日才開始工作，於是同學會便選在元宵節與天穿日之間舉辦，多年舉辦下來，許多校友都會特別空出這天，就為了趕來參加同學會。

「農曆年前3周就開始忙」鄭嘉勝指出，因高齡同學會校友高達300多人，校方要準備所有人的請帖寄出，再逐一登記願意參加同學會的校友，且還會預留3桌菜餚，給未收到請帖的校友，讓大家賓至如歸、回憶童年。

(中國時報)

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