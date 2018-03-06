六輕回饋5鄉 免費健檢顧健康

2018年03月06日 04:10 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

台塑六輕回饋地方，3月起委託雲林長庚醫院舉辦居民疾病篩檢關懷服務，為崙背鄉、東勢鄉等沿海地區5鄉民眾，免費提供代謝症候群、肝功能及肝炎篩檢等服務，希望藉由預防醫學幫助民眾顧健康。

台塑企業為深耕在地，秉持2名創辦人王永慶、王永在「取之社會、用之社會」精神，5日起舉辦「5鄉免費疾病篩檢」，希望藉由預防醫學概念，由雲林長庚醫院醫護團隊走進沿海鄉鎮，提供民眾有感且實用的服務。

六輕管理部表示，台塑企業委託雲林長庚醫院，為雲林縣崙背鄉、東勢鄉、褒忠鄉、四湖鄉，以及彰化縣大城鄉民眾，提供代謝症候群、肝功能及肝炎篩檢、骨質密度檢測等服務，由提升民眾自身健康維護做起，早期發現與治療，確保鄉民健康與生活品質。

六輕管理部說，為方便民眾參與「5鄉免費疾病篩檢」，六輕結合5鄉公所選定活動場所，民眾不用舟車勞頓就可就近接受疾病篩檢服務，總場次共30場，歡迎鄉民眾踴躍報名，相關活動訊息皆公告在各鄉公所。

雲林長庚紀念醫院指出，為讓沿海居民有更佳的醫療服務品質，今年將引進震波碎石及核磁共振，並邀請林口長庚骨科運動醫學專家葉文凌醫師、嘉義長庚副院長胃腸肝膽科專家盧勝男、林口長庚副院長小兒過敏專家黃璟隆至雲林長庚醫院開診。

(中國時報)