性平會 遭要求暫停遴選修簡章

2018年03月06日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

北市性別平等教育委員會遴選委員爭議多，台灣伴侶權益推動聯盟和學生團體5日到北市府前抗議，不滿北市教育局將委員會家長代表從1席提高到4席，甚至限定家長代表由「家長聯合會」推派，獨厚該會成員，要求市府暫停遴選程序、修改簡章，增列學生代表，不要讓性平教育開倒車。

北市性平會3月中將選出新任委員，除3名市府首長、2名市府行政代表、11名專家學者，另有7名各機關學校、社教機構、學生家長會及教師會代表。日前市議會審預算做出附帶決議，建議成員包含市國小、國中、高中和高職家長聯合會代表各1名，引發民間團體不滿。

伴侶盟祕書長簡至潔指出，遴選簡章當中列舉7項資格，只要符合其中2項就有被推薦資格，前6項都與性平專業相關，但最後1項是「為北市家長聯合會現任成員」，擺明是為家長聯合會量身打造，想保送該會成員。

她強調，過去曾有國小家長聯合會成員進入性平會，但該成員強烈「反同」，還提案公投廢除同志教育，難道這樣的人具備性平意識？現在性平會教師代表僅1席、學生0席，家長卻4席獨大，教育局聲稱親、師、生要合作，「根本是謊言。」

文化大學性平會學生代表郭稟翰抨擊，簡章裡沒有學生代表遴選機制，合理懷疑特定家長團體有政治、宗教立場，想藉以伸入校園，請教育局、特定議員尊重專業。

教育局主祕謝麗華回應，會再研議，「但基本上方向不會變化」。她強調，12日前各領域都會推薦代表，將從中挑選出具性平意識、專業的人，相信遴選委員會會選出適合的人；至於學生代表沒有明列，可考量用列席的方式參與。

(中國時報)