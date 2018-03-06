苗縣失業率 僅次台東

2018年03月06日 04:10 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

在國內景氣低迷氛圍中，苗栗縣2017年的失業率為3.6％，低於全國平均失業率3.8％，僅些微高於台東縣，是全國各縣市中第二低。縣府工商發展處5日表示，這是招商有成、投資有效益的成果，今年更是投資大爆發年，資金50億可望完成設廠，再添近千個就業機會。

苗栗縣政府工商發展處指出，縣長徐耀昌籌設成立招商馬上辦中心，專案列管、流程即時透明，廠商充分掌握開發進度，去年再推出101便民措施，讓行政審查效率大幅提升，累計輔導企業投資金額已上千億。

2017年有68家廠商完成工廠登記，今年1、2月更有12家企業於苗栗設廠完成，其中美商科奈傑科技投資30億元，生產高科技玻璃新增130多個工作機會，宸鼎生物科技投資投資2億於苗栗市完成設廠。原在新竹設廠的群雅電子，投資6億在苗栗設廠，就業機會大增，加上長春、京元電等老牌廠商也大量徵才，因此締造苗栗成為西部失業率最低的縣市。

工商發展處長黃智群表示，招商馬上辦中心專案輔導的8家廠商，將於今年第二季至第四季陸續完成設廠，包括美商羅門哈斯亞太研磨材料、捷克商睿信航太、旭宏金屬頭份廠及尹鑽科技等大廠，各廠商自去年陸續大量招募儲備人才因應，苗栗的失業率自2014年逐年下降。

工商科長邱宏宬表示，苗栗地區水電豐沛、勞動力充足而勤奮，深受廠商青睞，今年投資將大爆發，由招商馬上辦中心輔導列管完成設廠的企業，投資金額初估達50億元，可望增加近千個工作機會，若連同接洽中的潛在投資金額更達300億。

(中國時報)