大陸對台 立場硬政策柔

2018年03月06日 04:10 中國時報 柳金財

大陸國務院總理李克強在全國人大進行工作報告時，兩度論及對台政策。值得關注的是，2018年對台政策並未重申國家主席習近平先前所言反對台獨「六個任何」，與2017年政府工作報告相對照，當時李克強是以「三個任何」呼應習近平的「六個任何」。連續兩年政府工作報告並未完全呼應習近平所提「六個任何」，這是否代表大陸對台政策改變呢？還是減少壓制、增加懷柔？

首先，從「反對」到「處理」，再到「遏制」台獨，逐漸強化力度。習近平在十九大政治報告中提出反對台獨「六個任何」（絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去）。2017年李克強提出「三個任何」（「堅決反對和遏制台獨分裂活動，絕不允許任何人以任何形式、任何名義把台灣從祖國分裂出去」）。2018年則提「堅決維護國家主權和領土完整，絕不容忍任何台獨分裂圖謀和行徑」。政府報告雖比十九大政治報告在遏制台獨的用詞較為簡化及和緩，強度相對較低，但並不代表反獨的立場有所鬆動。

其次，堅持「一中原則」及「九二共識」同時出現在前後兩次政府工作報告中。2018年提及「堅持一個中國原則，在九二共識基礎上推動兩岸關係和平發展。」2017年論及「一個中國原則，維護九二共識共同政治基礎，推進祖國和平統一進程。」對比兩段文字，前者強調「九二共識」與「兩岸關係和平發展」的關聯，後者則強調「九二共識」與「和平統一進程」連結。從「祖國和平統一進程」到「兩岸關係和平發展」，似有淡化「統一」這個較為強烈的字眼。

再者，更強調兩岸經濟社會融合與交流合作。2018年提出「擴大兩岸經濟文化交流合作，逐步為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等待遇。」2017年則論及「推進兩岸經濟社會融合發展，為台灣同胞尤其是青年在大陸學習、就業、創業、生活提供更多便利。」前者更進一步提出「與大陸同胞同等待遇」，後者則是「提供更多便利」，足見大陸將越來越重視兩岸經濟社會融合發展的深化與具體實踐。

最後，重申兩岸民族主義，但淡化「統一」及「中國人」的提法。2018年提出「共擔民族大義，必將共創中華民族偉大復興的美好未來。」2017年論及「共擔民族大義，堅定不移推動祖國和平統一進程，共同創造所有中國人的幸福生活和美好明天。」前者未連結民族主義與國家統一，後者則觸及與和平統一的關聯，並以中華民族替代「中國人」。

基本上，大陸對台政策仍堅持「反獨促統」目標，但更多展現柔軟、彈性及懷柔傾向。總體而論，涉台部分展現高度善意，並未刻意強調反獨「六個任何」；強調「九二共識」與「兩岸關係和平發展」關聯，未刻意提出「和平統一進程」；提出「中華民族」認同而非「中國人」。對此，蔡政府應善意回應，積極創造和解的氛圍及基礎。（作者為佛光大學公共事務學系助理教授）

(中國時報)