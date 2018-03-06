人生不是這樣就定了江山

2018年03月06日 04:10 中國時報 林建甫

大學學測成績放榜，又是幾家歡樂幾家愁的時刻。最近有則新聞，1名女大生發文表示，弟弟考了71級分，想念理工科，但父母堅持要他考醫學系，不僅要他立刻開始準備考指考，甚至連補習費都準備好了，讓他弟弟壓力大到忍不住暴哭。

能夠知道自己性向的學生其實比較少。相反的是另外一種茫然，不但時有耳聞，而且近年特別嚴重。現在的考試設計，學測考的是基本能力：國文、英文、數學、自然、社會等5考科。申請時用這5科的成績來當基礎，只是有些科目給予加權，或者採用高低標的認定來篩選學生。因此學生及家長發現可以選填的學科範圍相當的多，但一個學校又僅能填數個，因此最後該如何填，常拿不定主意，可謂天人交戰。

原因是一般學生雖然已經高中要畢業，但是對於自己的性向依然模糊，所以選填志願的順序往往就是按照過去的分數、排名來做選擇。雖然也是因大數法則，把誤差給平均掉了，但也因為大部分的人都是按照既定的遊戲規則來做選填，最後也造就了「落點分析」往往有一定的準確度。

對於這些舉棋不定或是感覺不能順遂地上自己期望的科系學校而感到天崩地裂的學子，我倒是要告訴你們，事情沒有那麼嚴重，人生也不是這樣就定了江山。

首先，現在大學系所課程的設計，必修學分已經大量減少，給學生很多選課的空間可以自己去選擇，適性去發展。專業知識的界線也愈來愈模糊，傳統分割專業的規則已經被打破，很多國內外大學有大一不分系，甚至整個學院不分系，打破科系的藩籬。例如「史丹佛2025」計畫中就明確指出，希望學生成為教學的主體，能夠自主學習，按著個人的目標，自行選取合適的課程，決定每個階段的學習內容與深度。

其次，現今社會需要跨領域的人才，需要懂更多通識的人才，因此只要在大學能熬過來，多學點，學得雜，也是好事。耶魯大學教授Richard Levin說，通識教育才是本科教育的核心，目的不只是培養學生獨立思考的批判能力，更在為終身學習打下基礎。

因此，給予考生選填志願的參考原則是「無適也、無莫也」，也就是沒有絕對「是」，也沒有絕對「不是」。人生的路很長，變化也很多元，縱使不合，未來還是有很多的機會去做變更，把明天的煩惱留給明天去煩惱，不要杞人憂天。

最理想的狀況當然是知道自己的興趣在哪裡，然後又如願上了自己期望的科系。因為興趣是動力的泉源，有興趣去做的事情，往往可以吃苦耐勞，事半功倍；相對地，沒有興趣的東西，讀起來可能意興闌珊，需要勉強。但興趣也可能因為集中精神而燃燒起來，年輕人應該大膽去享受廣泛的知識教育，摸索創造及培養出個人的喜好。一開始如果沒有讀到自己想要的科系，再迂迴前進，也不是什麼壞事。

大學與高中最大的不同，就是大學的科目廣泛，而且期中、期末考試可能就是大半本書。所以上了大學要以理解的方式來讀書，而不是像高中時為考試的背誦填鴨。在大學很重要的就是建立自己的知識體系，對於各類知識都有基本的了解，等到了研究所，再去追求專業的知識，也就是大學時要自由地探求未知和養成摸索求知的習慣，作為一輩子的生活方式。

大學有些科目非常有趣，可能是從未接觸者沒辦法想像的，例如經濟學暢銷教科書作者哈佛大學教授Gregory Mankiw就說：經濟學是一門令人開眼界（eye-opening）的科學。而眾所周知，理則學教人邏輯思維，了解話術陷阱，避免被騙；哲學的思辨、心理學的透析，甚至電影欣賞，顧名思義讓你了解第七藝術等，都很有趣。念文科的也要懂一點人工智慧，也要了解App的程式設計。任何科系學生都需要強化軟體資訊能力，共同迎接新的數位經濟時代。

總之，大學的教育是一個廣泛的教育。英文university所代表的就是宇宙廣泛的知識。高中生不要為了不能讀自己心目中的科系而垂頭喪志。大學是人生一個很重要的學習起點，大學是知識的寶山。時間過得非常快，4年時間可能一下就過去了，千萬不要入寶山而空手返。

（作者為台灣經濟研究院院長、國立台灣大學經濟系教授）

(中國時報)