蔡政府對日要有兩手策略

2018年03月06日 04:10 中國時報 趙國材

蔡政府的外交策略一向是聯合美、日以抗中，但近日台日關係卻蒙上陰影。台灣蘇澳籍漁船「東半球28號」在3日和4日兩度進入台日重疊的經濟海域，遭到日本水產廳船隻以水炮驅離，幸虧台灣海巡隊派出兩艘軍艦和兩艘海巡艦艇救援才平安而返。

我外交部5日對日本作法過當表達嚴正抗議。由於該海域不在台日漁業協議適用的範圍內，但該漁船也未進入日本的12浬領海內，日方的動作顯然對我漁民相當不友善。

尤其台日漁業工作會議2月28日剛在東京開完，便發生我國海釣船連續兩天在蘇澳外海遭到日本水產廳艦艇驅逐、緊追，還以水炮干擾威脅，意圖扣押，號稱最親日的民進黨政府，該如何跟國人交代？

蔡政府一直以來片面對日本讓利，例如希望解禁福島核食品進口，卻從未仔細評估台灣友日究竟可以換來什麼好處。

依目前的國際情勢，美國和日本的國力均在走下坡，日本國力現已大幅度衰退，外交政策只能依附美國。在台海周邊的第一島鏈、第二島鏈，美國已無軍事優勢，其制海、制陸、制空、制航太之權均操之在中國大陸手中；在釣魚台列嶼附近的海、空域，中國大陸的海、空巡航已呈常態化， 日本也已習以為常。

美國總統川普儘管自負且常常不按牌理出牌，但他應該不會和中國扯破臉以致到軍事衝突，否則在亞太地區美國不可能占到便宜，到時只有自損顏面。

日本是一個務實的國家，也是一個現實的國家，外交上一定是公事公辦而不會帶有任何情感成分。美國總統川普推出的印太戰略其實在亞洲仍缺乏有利的局面，日本不可能單押美國，而去得罪中國大陸。從日本對一帶一路的支持，和首相安倍晉三寫信給中國國家主席習近平就可了解，日本不會想得罪中國，對中、美 的外交戰略基本上是兩手策略。

蔡政府對日本的外交工作也不應帶有任何的情感成分，不宜為了對抗中國大陸而偏向日本；也不應因安倍首相友台就對日本有過度的期待。就事論事，此次日本水產廳對我漁民的水炮驅離，若查證確屬反應過當，蔡政府應據理力爭，以保障我漁民捕漁的權益和安全，不應為了迎合日本 而犧牲漁民的權益。

即使蔡政府上台後對日友好，但日本要求我開放核食進口從不手軟，這次又威脅我漁民，親日政策對台灣帶來的利弊，蔡政府應理性務實地評估。一味親日的政策會影響台灣的外交發展，根本無法應對區域形勢的變化。看看日本和南韓對中、美的兩手策略，蔡政府的外交策略應該留更多手，以靈活運用，並爭取對台的最大利益。

（作者為國立政治大學外交學系兼任教授）

(中國時報)