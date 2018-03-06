影視交流惠台 利弊操之在我

2018年03月06日 04:10 中國時報 褚瑞婷

大陸國台辦於2月底公布的惠台31項措施，對台灣影視產業來說，無疑是一份大禮。31項措施當中有3項與影視產業有關，幾乎可視為是2008年開放兩岸合拍劇限制以來，最具體也最令產業期待的一次文件宣告。

相較於過去多次限娛令對台灣影視產業所造成的衝擊，已經不難看出台灣影視產業受到大陸市場的影響明顯且立即。透過這次的惠台措施，讓長期在大陸市場苦苦經營的我方業者來說，潛在利益終於成為實在受惠。

當然，從這些「同等待遇」的放寬措施來看，無疑地是一場人才之爭，爭的還是過去台灣引以為傲的「軟實力」。像是台灣參與大陸影視製作的人數可不受數量限制、引進台製影視內容作品也不受限制，除此之外，還減少相關申報費用、縮短審批時間。而這些項目早就困擾台灣業者已久，是台灣業者在大陸推動影視產業的內容與人才落地很重要的項目。

細看這些解禁項目所可能帶來的具體影響，首先，在人才數量解禁的部分，能讓產製流程的安排更為便捷，不僅有利台灣影視人才在大陸被晉用，也同時提升大陸影視產業的產製質量。其次，台製的影視內容產品往往還是具有原創的吸引力，解禁後，對大陸持續學習台灣影視內容的原創精神也有所助益。最後，減少申報費可減輕小型台灣影視業者的經濟負擔，而縮短審批時間更能降低送審內容時遭到剽竊的風險，這是近年來許多台灣影視業者在大陸進行影視產業交流之際，「有苦難言」的真實情況。

大陸方面這次「大手筆」的解禁措施，正式打破兩岸影視交流的隔閡，也讓兩岸影視產業的競賽稍微擺脫意識形態的作祟，終於以「市場」及「人才」成為兩岸影視產製相關行業真正的角力戰場。

從另外一個角度來看，影視惠台措施似乎讓文化部挨了一計悶棍。因為，過去面臨影視產業等兩岸影視文化交流等開放項目時，我方主管機關總是堅持「對等互惠」的原則，無視於兩岸影視產業的差距懸殊，無論是產業環境、市場範疇、人才等皆是如此，我方要求的對等，才是真正的不對等。如今，大陸方面大舉開放台灣影視產業登陸，試問，我方敢不敢做同等程度的解禁？舉例來說，解除大陸電影來台的年度配額限制。文化部能有這種膽識嗎？

短期看來，台灣影視產業的產製外移與人才外流已經是不可逆的趨勢。但是，讓台灣影視人才到市場能量更豐沛的產業環境，並非壞事。我們總是期待鮭魚洄游的一天，就像李安在好萊塢發光發熱，依舊是台灣之光。

長遠來看，未嘗不可將其視為台灣影視人才蓄積能量的一帖良藥，畢竟，台灣現在沒有足夠的產業環境是個事實。惠台措施是利是弊，就看文化部能否繼續為台灣影視產業打穩根基，提出更實際且有利的影視產業政策，唯有持續且不放棄地讓台灣的影視產製能量更加茁壯，創造鮭魚返鄉的機會與環境，影視人才才有停止外流的一天。（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)