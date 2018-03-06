2018年03月06日 04:10 中國時報 陳一新

中國領導人習近平的特使劉鶴訪美，連美國總統川普的面都沒見到，只見到一些官員，似乎無功而返。中國未來會因此和美國翻臉，而與美國打貿易戰？還是避免「小不忍則亂大謀」，繼續與美國進行全方位的貿易諮商與談判？

劉鶴是中共中央政治局委員，也是中央財經領導小組辦公室主任，今年1月在瑞士達沃斯「世界經濟論壇」代表習近平發表演說。他這次以習的「分身」訪美失利，倒是非戰之罪。

其一，他訪美期間時機不巧，川普正要宣布美國對中國的貿易政策就是不讓中國繼續占美國便宜。其次，他訪美期間，川普正準備宣布提高鋼、鋁進口的國安關稅，引發各國反彈，全球貿易戰一觸即發。其三，大陸過去所做的多項承諾，包括市場准入、智財權、降低貿易順差等無一真正履行。其四，雙方早在前美國總統歐巴馬時代就已談妥中美「雙邊投資條約」（BIT），中方卻遲遲不肯簽約。其五，去年中美「全面經濟對話」期間，雙方未達成任何協議。

這次劉鶴訪美期間見到財政部長米努勤、白宮國家經濟委員會主席柯恩、美國貿易代表賴海澤，針對貿易失衡、市場准入、智財權等議題進行諮商，但因中方提出的合作方向與美方的期待出現落差，以致未達成具體共識。

大陸人大發言人張業遂指出，去年中美雙邊貿易額高達5800多億美元，自然有不少磨擦，但強調：「中國不想同美國打貿易戰，但絕不能坐視中國利益受損。」這句話果然是外交官口吻，「刀切豆腐兩面光」。

問題是，到底中美會不會打貿易戰？答案應該是否定的。首先，川普宣布提高鋼、鋁進口關稅，引發歐盟、日本、南韓、加拿大、墨西哥反彈，全球貿易戰山雨欲來。雖然中國是全球最大鋼鐵生產國，也是美國此次課徵鋼鐵高關稅的主要對象，但中國官方的反應卻相對低調。

其次，劉鶴訪美至少與美方達成一項協議，那就是中美兩國還會在北京就兩國經貿議題進行溝通，相信下一回合的諮商可能有助於今年稍後在大陸舉行的中美「全面經濟對話」的議程設定。

第三，對習近平來說，他當然不希望爆發中美貿易大戰。因為一旦開打，肯定是雙輸的局面。不論是慘贏或慘敗，兩敗俱傷的後果就是讓中國可能錯失「戰略機遇期」。

最後，中美之間是否會爆發貿易戰，關鍵在於北京是否完全信任歐盟、日本、南韓、加拿大等國家臨時組成的「反美經貿同盟」，還是相信與美國之間制度化的「全面經濟對話」。由於倉促成軍的「反美經貿同盟」欠缺制度化機制與合作經驗，因此，中國可能不願與這些國家進行沒把握的合作。從劉鶴此行已與美國達成中美下一回合的經貿議題溝通來看，顯示中國正準備走自己的路。（作者為中國文化大學政治學系講座教授）

(中國時報)