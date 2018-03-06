社論－選民不藍不綠 台灣才有活路

2018年03月06日 04:10 中國時報 主筆室

大陸公布惠台31條，涵蓋產業、醫療、金融、出版、學術和影視等領域，幾乎無所不包，直接讓台灣人民享受國民待遇。港媒評論認為，這是大陸把統一之後的公共政策提前。

相對於大陸展現的宏圖遠見、專注自信，台灣方面的應對只有一個「亂」字可言，政府除了吃味的發言，看不到任何具體、正向、有實質意義的應對措施，在野黨則各言爾志、莫衷一是。這樣的台灣，有什麼籌碼勇闖難關？

台灣像一艘失去動力的船，只能隨波逐流，等著成為強權的玩偶、命運的傀儡。要怎麼扭轉這樣的危局，台灣的政治菁英不是不知道，只是做不到。做不到的原因是，整個台灣都被「藍綠對抗」的思維綁進一個巨大的無底陷阱裡。

在藍綠對抗的思維中，台灣養成了一種「只問立場，不問是非」的論事習慣。在聽一個人的意見之前，必先審視這個人的「顏色」，黨同則合，黨異則伐，不僅把社會帶進了理盲濫情的惡性循環，也讓人民的情感不斷地被撕裂，更重要的是，整個社會失去了前進的動力。

其中最糟糕的莫過於兩種人，一是心中只有權力算計的政治人物；二是為特定政治利益服務而受驅策的媒體名嘴與公民團體。他們完全知道自己的作為對台灣會帶來什麼樣的傷害，但是他們卡在藍綠對抗糾結裡，為了選票、為了贏得選舉、為了多執政幾年，必須假裝沒看到。

但政客們看不到台灣危局，台灣人民不能沒看到，大家必須警覺，時間並不站在台灣這一邊，甚至經過長期的內耗，台灣根本也沒剩多少的時間可以蹉跎消磨。「藍綠惡鬥」的亂象不立即破除，台灣衰敗的險局就在咫尺。

「打破藍綠」這樣的訴求並非今日才有，過去20年隨著藍綠對抗對台灣的傷害不斷增加，第三勢力的呼聲從不曾間斷，但台灣的政治仍然被藍綠兩大黨所把持。打破藍綠，可能嗎？

首先，這幾乎是台灣所有問題的核心，即使不可能，大家也得讓它變為可能。

其次，當前的政治氛圍已不同於以往，在今時此刻，特別是在2018年的縣市長選舉與2020年的總統大選，打破藍綠的可能性正在快速增加之中。一個最明顯的指標現象，就是台北市長柯文哲居高不下的人氣。雖然柯文哲在市議會受到藍綠議員的夾擊，國民黨和民進黨都視他為必須除去的政治對手，但是柯文哲不管在和國民黨候選人一對一的選戰格局，或者民進黨加入後的三搶一戰局，柯文哲都遙遙領先。若從市政表現言，柯文哲不能說沒有政績，但相較於陳水扁、馬英九、郝龍斌等前任市長，市政並不特別亮眼。那麼，柯文哲的魅力從何而來？

很重要的因素就是柯文哲成為了社會大眾「打破藍綠」的希望投射點，大家真的都受夠了藍綠對抗對台灣這20年帶來的焦土般的磨難。柯文哲雖然常失言，對團隊的領導也頻有爭議，但這些在社會大眾「打破藍綠」的高度期待下，都成為可以容忍的缺點。而柯文哲自己也標榜打破藍綠，即便在打破藍綠的具體行動上，並沒有看到柯文哲有多麼具體的作為，但單單這一個宣示，對於台灣政治的新可能就有極為重要的意義。

社會大眾已清楚意識到藍綠對抗對台灣的傷害，也非常期待能夠走出去，但是過去台灣主要的大黨和政治菁英，都蒙昧在政治利益的幻象當中，不願意走出藍綠對抗，台灣人民沒有太多強而有力、能夠面對問題真相、願意解決問題的政治人物的選擇。藍綠對抗之所以不能打破最根本的原因，不是社會沒有覺醒，而是傳統政治力量仍然沉溺在舊的政治思維跟觀點當中。

民進黨、時代力量、國民黨、新黨加在一起，黨員數不會超過公民數的5%, 台灣沒有必要再被藍綠政黨綁架，非黨籍公民不需要分藍綠，不要盲目崇拜政黨領袖，不要因為擔心民進黨而把票投給國民黨，也不要因為討厭國民黨而把票投給民進黨，要把選票投給能讓台灣人民日子過得更好、能穩定兩岸關係的政治人物，台灣才能走出藍綠惡鬥泥淖，走出新路。

（系列完）

(中國時報)