大陸應保護台灣漁船

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中國時報
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民進黨政府上台後，一味討好日本政府，卻迎來日本政府的軟土深掘。本月3日及4日蘇澳籍「東半球28號」在暫定執法線東側，連續兩天遭日本水產廳取締船緊追，並發射水炮攻擊。面對這個攸關我國漁民權益的事件，政府除了口頭表達抗議外，毫無作為。看來，台灣漁民在釣魚台水域，還真的得靠大陸的海警船保護。

說來諷刺，民進黨口口聲聲最保護漁民權益，最和漁民站在一起，但是，這話僅止於口惠而實不至。為了拉日本當靠山對付中國大陸，長期以來，民進黨政府和日本政府眉來眼去，早已經實質上認定釣魚台群島就是日本的。台灣漁船能不能到釣魚台海域捕魚，必須看日本人的臉色。

漁民的眼睛可是雪亮的。台灣漁民都知道，日本海上保安廳的巡邏艇或者水產廳的取締船，只要看到台灣漁船，就毫不客氣開過來驅趕。台灣漁船稍有不從，輕則水炮攻擊，重則全船查扣，帶回日本港口依法究辦。

可是，台灣漁民也看到，大陸漁船成群進入釣魚台海域捕魚，一捕就是好幾天，日本海上保安廳的船艇、水產廳的取締船似乎很有默契的，都只是保持一段距離監視，即使有時候會趨前喊話驅趕，也都只是喊話就了事。

就因為這樣，多年來有不少台灣漁船開到了釣魚台海域捕魚，都先把中華民國國旗取下，改掛大陸五星旗，偽裝成大陸漁船，冀求這樣能保平安。但改得了旗幟，改不了船體，就像台客再怎麼變口音或衣裝，還是成不了陸客，照樣被日本船艇糟蹋。

其實也不必讓台灣漁船這麼麻煩，乾脆就請大陸海警船，把台灣漁船視同大陸漁船一樣保護，讓日本人不敢再欺侮台灣漁民，看看台灣的民心會怎麼走向。

(中國時報)

社論－選民不藍不綠 台灣才有活… 台灣文化力 大陸要珍惜

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