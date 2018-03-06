2018年03月06日 04:10 中國時報 彭蕙仙

身為全國最大蔬果交易平台的台北農產公司，春節前後連續休市，已經造成年後蔬果到貨量爆量，因而價格暴跌，這個星期一起，又要連著休市3天，產地農民手腳大亂。

農會總幹事張永成甚至以「匪夷所思」來形容這個數十年來前所未見的亂象。

春節年年有，今年特別亂，北農目前的經營團隊顯然要負最大的責任，但是北農總經理吳音寧卻一路神隱，似乎根本不敢出來面對；外界因為找不到吳音寧，轉而詢問她的父親總統府資政吳晟，吳晟則說，這個問題不應該問他。

其實，吳晟這話說得沒錯，畢竟不在其位、不謀其政。問題是，當初吳音寧能以一個毫無農政經驗的大外行，接北農總經理這個位子，民進黨高層有沒有問過你呢？做官可以、負責免談，怎麼有這麼好康的事？

這次北農因人謀不臧，休市過多，農民有菜卻無處可賣，菜價瞬間被打趴，造成鉅大損失，還勞動同為民進黨籍的雲林縣縣長李進勇到處求爺爺、告奶奶，洽請量販店、生鮮超市積極辦理葉菜類促銷，請營養午餐加量採購縣內蔬菜，社政單位全面採購葉菜類供應縣內長青食堂、社福團體等等，以維護農民的權益。

這陣子，只見農委會和台北市政府互相罵來罵去，怎麼就沒有人想到最應該被責備的是實際負責營運的吳音寧呢？如果韓國瑜還是北農的總經理，肯定早就被民進黨立委段宜康、台北市議員王世堅者流罵到臭頭了吧！

不過，話說回來，如果現在北農的總經理還是韓國瑜，或許也就不會出這麼大的亂子了。因為韓國瑜了解，北農負有穩定國內農產品價格的重大責任，因此休市是一件大事，輕忽不得，規畫休市之前，不但要清楚各主要農作物的收成周期、保鮮期，還得了解賣場生態甚至一般家庭主婦的購買習慣，在北農工會訴求、承銷商與農民的利益間調和鼎鼐，才能找出最大公約數。去年春節最長只連休2天，前年則只有元宵節時連休3天，今年20天內連休11天，這種情況極不尋常，請問吳音寧事前花了多少功夫去了解、溝通？

民進黨全面執政後，什麼位子都要，要來了就分給自己人，專不專業不重要，只要顏色對了就好，其結果就是外行領導內行，造成大家的損失。

然而，令人憤怒的是，民進黨搶位子已搶到「寧可錯殺一百，不可放過一個」的瘋狂地步，教育部連用8封找碴式的信函硬要卡台大校長當選人管中閔，就是醜陋的現在進行式。貪心終會消化不良，這次的「北農之亂」就是活生生的例子。

硬把一個不夠格的人放在這麼重要的位子上，對農民的生計不解也無感，才會在這麼短的時間裡連續休市，嚴重影響全國交易。農民的損失，誰來埋單？消費者的權益，誰來把關？（作者為資深媒體人）

(中國時報)