北市長參選人臉譜看透透

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中國時報

藍綠台北市長參選人一夕暴增，綠軍姚文智號稱在牛棚練投最久，呂秀蓮震撼登場，蘇煥智退黨表決心；藍軍部分，丁守中屢敗屢戰，鍾小平挑戰一日雙城，孫大千要尋找新P，張顯耀復仇者聯盟造勢，網紅「POWER錕」李錫錕都可能參選，現在更傳出原本郝龍斌時期的副市長邱文祥也可能以無黨籍循「柯P模式」和國民黨協調。

「眾仙過海」雖讓人眼花撩亂，但柯P仍老神在在，畢竟他清楚，若競爭者就是這些人，他輕騎過關的可能性極高，因為他對這些人的參選動機及政治能量應該了然於胸。

首先，有的參選人屬於「終身志業」型，如丁守中，他以參選台北市長為職志，即便5次在黨內滑鐵盧仍屢敗屢戰。無奈政治是現實的，即便丁刻意要形塑年輕形象，也力邀網路大神羅智強為其經營社群及年輕族群，但問題是他傳統的政治性格與形象仍難迎合年輕人的口味。丁要勝出仍得在形象經營上或議題操作上跳出以往的框架，才有機會。

其次是「項莊舞劍」型，顧名思義，其參選並不是真要擊敗柯P，而是希望能藉由這次參選磨劍，徐圖後年的立委選舉，畢竟藉由台北市長選舉的新聞焦點先行造勢，穩賺不賠。但選民的眼睛愈來愈雪亮，政治人物的機關算盡是否能讓選民買帳，很有問題。

再者是「刷存在感」型，是一種「我選故我在」的概念，當然希望能「蹭熱點、炒新聞」，重燃政治生命，畢竟這些政治人物已經離開政治圈一陣子，但對政治仍未曾忘情，或內心有強大使命感驅使，仍希望發揮其拯救社會的情懷與企圖。只是「長江後浪推前浪」是顛撲不破的真理，政壇前輩若無法理解新世代選民的投票邏輯，被淹沒在歷史洪流中是遲早的事。

此外還有「民意進逼」型，是藉由同黨支持者的力挺，向主其事者凸顯民意意向的操作，姚文智屬於此種類型，他深信綠軍支持者多已看不慣柯P的做法，強烈希望民進黨能推派自己的候選人，故多次向小英表態，同時深化競選操作且推出多則口碑不錯的廣告。就算這次民進黨仍禮讓柯P，姚迫於形勢無法參選，除能換得小英欠他的人情外，更能成功建立台北市綠軍領頭羊的角色，下屆代表民進黨出馬將無懸念。

最後是「千呼萬喚」型，多屬在社會上有一定人望與能量，在浮現的參選者們無法撼動柯P的前提下，順勢參選的類型。但問題是，選舉打的是持久戰與消耗戰，若新鮮感或賞味期一過，如何延續續航力，才是真正的挑戰。

（作者為中國文化大學廣告學系教授兼系主任）

(中國時報)

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