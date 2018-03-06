2018年03月06日 04:10 中國時報 潘家鑫

近來台灣民眾瘋搶、囤積未來將漲價的衛生紙，被歐美新聞媒體當趣聞報導，稱作「衛生紙大戰」。網路上瘋傳大賣場貨架被一掃而空，物流業者、郵局倉庫，以及民眾賓士車、客廳堆滿衛生紙的影音和圖文，使得缺貨、買不到的恐慌迅速擴散，似乎是在平行時空、還沒睡醒的蔡英文政府，這時才想到要「平亂」。

無奈的網友表示，未來的歷史課本記載著：「英文二年，歲次戊戌，春二月，年改方殷，物價齊揚，受薪不進反退，民怨沸騰…進口價漲，民誠惶恐，搶囤手紙，蔚為風潮，洛陽紙缺，洵至斷貨，千金難買，有司對策，進退失據，人心浮躁，士氣渙散，國安殆危，帝下詔罪已，史稱『安屎之亂』。」

目前騷亂似乎暫歇，一位輕熟女臉友仍心有餘悸地自我調侃，在超商買到兩串特價衛生紙，提在大街上，很想在胸前掛個牌子「我家衛生紙用完了！非囤貨！」從這則民眾貼文看來，媒體和網民似乎有被帶風向，過度嘲諷民眾的「一窩蜂」、不計成本的非理性行為，但以民生必需品比較過去瘋排隊美食或奢侈品的心態，應該不能一概而論。

在衛生紙要漲3成的風潮中，其實有些產品也漲了，例如一家排隊美食本土品牌炸雞，也在上個月就預告要反映成本漲價，但炸雞不是每天吃，可以少吃顧健康，甚至可以不吃，當然這幾天漲價後，門市人潮就明顯減少了。相較之下，衛生紙是維持生活的基本品質，每天都會用到，雖然是低價、低涉入感產品，卻是有切膚感的高情緒關連用品。因此，若是有趕在漲價前，在自家冷凍庫囤積炸雞的饗客，應該嘲諷的是這些人，而不是為了維護生活尊嚴的小老百姓。

其實從消費心理來看，搶紙的心態很令人同情。2002年諾貝爾經濟學獎得主康納曼（Daniel Kahneman）曾與特沃斯基（Amos Tversky），經由多項心理學實驗導出「展望理論」，有別於傳統經濟學假設的理性消費行為，認為消費者對於像漲價的決策過程是基於利益的得或失，若只考慮是否有賺頭時，往往小心計算，不願冒險；但只考慮將會賠多少時，往往就成了搶貨的冒險家。其次，消費者對於賺和賠的敏感度是不同的，預期損失的痛苦將遠大於獲利的快樂，所以就算搶到衛生紙只省了小錢，卻可減少面對漲價的痛苦。

《紐約時報》等國際媒體認為「安屎之亂」的主因在於，相對於物價的高漲，薪資所得多年凍漲，造成台灣民眾的信心危機，甚至嚴重到國安層次。只怪消費者的一窩蜂心態或業者的漲價行為是解決不了問題的，民進黨政府應該要檢討施政，採用治本的政策，才能有效穩定物價和民心。（作者為中國文化大學廣告系助理教授）

(中國時報)