傅永和把巴赫變MAN了

2018年03月06日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

巴赫《無伴奏大提琴組曲》被譽為大提琴的聖經，也成為低音提琴演奏者的聖經，樂句精煉深邃，總能帶給樂迷心靈上的悸動。57歲的NSO國家交響樂團低音提琴首席傅永和耗時多年，改編並出版這套組曲的低音提琴樂譜與錄音。

傅永和表示，「低音提琴這個樂器，一直到20世紀仍在繼續發展，在巴赫那個年代，低音提琴只有4根弦，直到當代才定型。」低音提琴的曲目，也不如大提琴多，巴赫這一套寫給大提琴的無伴奏組曲，多年來一直是低音提琴經常「借」來演奏的樂曲，但演奏起來，始終是場「夢魘」。

統一調性更容易演奏

傅永和說，現下常見演奏的版本有兩種，一個版本音太高，很接近大提琴的音域，但又不能像大提琴拉得那麼準；另一個則是彼得版，用低把位來演奏，音比較低沉，也很容易演奏，但失掉很多原曲的韻味，這麼多年來一直有低音提琴家試圖解決，始終沒有結果。

傳遞低音提琴的感覺

幾年前，傅永和看了一部電影《日出時讓悲傷終結》，「那部片配樂是古提琴，我忽然有了靈感。」 傅永和改以次中音譜號來演奏組曲前5首，第6首維持原譜，統一了調性，也符合人體工學，容易演奏，音域不會太高或太低，也保有低音提琴音色，傅永和很自豪，「希望大家都能知道這次改編的價值。」

目前傅永和以低音提琴演奏巴赫《無伴奏大提琴組曲》的改編樂譜2013年出版，已經成為全國音樂比賽低音提琴組的指定曲，不到半年首刷便完售，也在兩岸流通；連低音提琴大師湯馬士．馬丁（Thomas Martin）都說因為有了這套琴譜，讓他開始嘗試用低音提琴來演奏巴赫這套無伴奏組曲。

「我今年57歲，錄這張專輯是我的心願。」傅永和說，專輯凸顯低音提琴特有的粗獷與厚重，「我覺得這套組曲相對來說，大提琴演奏多了溫柔，但是低音提琴來演奏，會比較MAN，特色很不一樣。」

(中國時報)