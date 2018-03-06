康橋管弦樂團 全國賽6摘冠

2018年03月06日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

新北市康橋國際學校高中管弦樂團日前參加106學年度全國學生音樂比賽團體組北區決賽，以90.16的高分榮獲管弦樂合奏高中職團體B組特優，摘下全國冠軍，成軍8年來6度摘冠，消息傳回學校，師生們興奮不已、與有榮焉。

全國學生音樂比賽有來自台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣、連江縣等10個縣市菁英好手，共862隊、2萬8620人參與，康橋國際學校沒有成立音樂班，但管弦樂團屢次在全國比賽中奪得佳績。

康橋國際學校藝文中心主任江翠蓮表示，樂團將近百名學生，學生們本身對於音樂都相當有興趣，校方聘請10餘名專業老師指導，每周僅進行4次練習，卻屢屢在音樂競賽中奪冠，代表學生們熱愛音樂，有信心為自己、學校爭取榮譽。

「管弦樂團不是為了比賽而成立！」江翠蓮表示，成立目的在於培養學生們興趣，每年重新招募，不少學生等候補參加，是校內相當出色的樂團，曾到維也納參加國際青少年音樂節榮獲第3名佳績。

12年級學生、長笛首席陳亮君說，「音樂比功課好玩！」多了音樂反而讓人生更豐富，團員們來自不同班級，共同為同一個目標努力，互相幫助、配合完成複雜的曲目，此次奪冠也替學長姊完成「三連霸」的夢想，練習過程辛苦都很值得。

康橋國際學校表示，今年比賽以《Danzon No. 2》做為自選曲，弦律優美、節奏明快，整首樂曲從抒情、輕快到濃烈奔放，就像美麗的墨西哥女郎在跳舞，在團員們的極佳默契下，讓人沉浸於熱情的舞曲中。

康橋國際學校表示，團員們比賽前犧牲課後及假日時間辛苦練習，培養出極佳的合作與團隊默契，更透過學生自治，由學長姊帶領學弟妹一步步建立起各分部的默契，讓每個人、每個聲部，都能在團隊中，適時適切展現，才能有亮眼成績。

(中國時報)