管中閔臉書透無奈 「歹戲別拖棚」

2018年03月06日 04:10 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

台大開學超過一周，教育部仍未核定新校長管中閔上任，甚至還和監察院跨院發出第8道、第9道「金牌」。一直未對外發言的管中閔，5日傍晚在臉書轉載政治大學法學系副教授廖元豪撰文「別讓台大校長遴選案歹戲拖棚」，表達心聲。

台大1月5日選出校長後，教育部遲遲不發聘書，從1月12日到農曆年前，更密集發出7道公文，令外界感到不可思議；孰料，教育部又於2月26日、監察院也於本月1日分別以密件要台大說明獨董案，被稱為第8道、第9道「金牌」。

一位台大教授質疑監委調查兼職案：「監察院只能調查公務人員，無權調查管老師；管老師雖名為文社高等研究院院長，但那是頂大計畫下設立的虛擬研究中心性質，並非編制單位，也沒有領主管加給，所以他不是公務人員。」這名教授反問：「我們進入綠色恐怖了嗎？監察院是東廠了嗎？」

政大法學系副教授廖元豪也投書指出，根本不需要靠公文旅行來釐清爭議，事實早就清清楚楚。教育部既未遴聘，卻也不敢拒絕遴聘，只會不斷發文要求台大澄清。其實教育部根本可以直接認定合法或違法，後者可能讓教育部成為行政訴訟或國家賠償被告，但教育部不能怕事推諉。

廖元豪說，教育部也許想要等台大召開臨時校務會議來「解套」。不過校長遴選並非校務會議職權，校務會議更不是大學的「最高蘇維埃」；遴選委員一旦產生，校務會議對於校長遴選就沒有置喙餘地。文中疾呼，「教育部別拖了，請有個主管機關的樣子，扛起責任，結束這『台大無校長』的鬧劇吧。」

(中國時報)