企業選才 私校最愛逢甲人

逢甲大學校長李秉乾（左）日前接受電台專訪，強調學校「有責任讓學生畢業之後，可以應付世界的發展。」（林欣儀翻攝）

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中國時報
／台中報導

培養符合企業需求的人才，逢甲大學在《遠見雜誌》所公布「2018企業最愛大學生調查」中，位居全國企業最愛大學第8名、為私校之冠；若以專業領域分類，該校商管類學生更名列全國第5。逢甲校長李秉乾日前接受電台專訪強調，學校有責任讓學生在畢業後擁有應付世界發展的能力。

根據《遠見雜誌》調查指出，逢甲大學近幾年課程規畫多元、努力邁向國際化，目前在校內進行長、短期交換學生人數就多達上千，優質的學習環境可拓展學生視野、有助提升未來職場競爭力，也因此，該校畢業生在業界表現頗受好評。

逢甲大學指出，除培育獲企業肯定的學生，學校也積極推動國際合作辦學，包括國際科技與管理學院推出「2+2國際專班」，學生在逢甲與美澳知名大學各學習2年，即可取得兩校學位；目前學校分別與澳洲皇家墨爾本理工大學、美國普渡大學、美國聖荷西州立大學等校合作辦學。

李秉乾日前接受電台專訪更表示，台灣學生認真、勤奮，但因常是為了考到好大學而學習，較欠缺對世界的想像，學校特別提供管道、讓學生為出國留學做準備，國際學院去年送了第一屆學生出國留學，學生表現獲正面評價，目前逢甲也分別開設商學與創新、電機與資訊、商學大數據分析國際專班。

李秉乾強調，包括韓國、大陸與越南、馬來西亞等亞洲各國，都有很好的國際合作辦學經驗，台灣在此部分相對落後，透過國際合作辦學不但讓學生出國能快速適應國外學習方式，展現出最佳的自我，台灣與國外學校在合作過程中更能交流辦學理念、提升師資與課程設計，對培育高等人才有極大助益。

(中國時報)

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