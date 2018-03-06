蓋瑞歐德曼扮邱吉爾走出黑暗

2018年03月06日 01:10 中國時報 徐桐炘 、 潘鈺楨 報導

蓋瑞在《永遠的愛人》飾演貝多芬，同時展現演技和音樂才華。

在《哈利波特》飾演「天狼星」，為蓋瑞贏得不少人氣。

蓋瑞（右二）拿獎後和現任妻子吉賽兒舒米特以及2個兒子開心合影。（路透）

第90屆奧斯卡金像獎於台灣時間5日上午9點在洛杉磯杜比劇院舉行。今年影帝頒給英國男星蓋瑞歐德曼（Gary Oldman），影后由法蘭西絲麥朵曼（Frances McDormand）抱走。墨裔導演吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）憑《水底情深》拿下導演獎，該片共奪最佳影片、美術設計與原創電影配樂等4獎，是本屆最大贏家。二戰電影《敦克爾克大行動》抱走最佳音效剪輯、最佳混音和最佳剪輯獎等3獎，是第2贏家。

59歲的新科影帝蓋瑞歐德曼在《最黑暗的時刻》改變外貌、動作和眼神，完美化身為英國前首相邱吉爾，由於他入圍後遭前妻重提家暴指控又身體微恙，坦言在典禮2周前陷入人生中的「最黑暗的時刻」：「我遇到撞牆期，又得流感，終於崩潰了。」昨終於再度沐浴在陽光下，奪得影帝，他將獎獻給即將迎來99歲生日的母親，並喊話：「煮好茶，我要帶小金人回家了！」

5年內結束2段婚

蓋瑞以百變演技聞名，在《黑暗騎士》系列擔任高登警長，也是《哈利波特》主角的教父「天狼星」，只是私生活不盡光鮮，1990年代曾因酗酒影響工作和生活。當時他5年內結束2段婚姻，之後沉迷於酒精，甚至酒駕被捕，參與匿名戒酒會後雖脫離酒癮，第3任前妻卻控訴他家暴，唯一能證明他清白的證據，是法院將2個兒子的監護權交在他手上，但內心被「失去」的不安感纏繞，「我想演戲正是治療自我厭惡的解藥。」

他曾善用音樂天分飾演「樂聖」貝多芬和龐克搖滾樂代表人物、「性手槍」樂團貝斯手席德維瑟斯（Sid Vicious），還教過「哈利波特」丹尼爾雷克里夫（Daniel Radcliffe）彈奏貝斯，他說：「比起演員，我更想當音樂家。」最後卻在演戲方面大放異彩，他逐漸咀嚼出箇中滋味：「（演戲）耐人尋味的部分是能夠脫離自己，走進別人的性格和行為。其實人不需要一直躲在自己軀殼下的舒適圈。」

怕妝花極少進食

蓋瑞扮邱吉爾不只是學他走路、姿態和聲音，「更要深入剖析對方心理。」他曾因外型與邱吉爾差異過大而想婉拒演出，但下定決心後只能無所不用其極，「挑戰飾演這號人物，已經有超越你想像的大量資料畫面，絕對足夠你閱讀。」更笑說：「我想他擁有的自傳數量應該僅次於華盛頓總統，而且他還有個人著作，大約50本。」雖無法讀完所有作品，蓋瑞至今仍能對邱吉爾的生平和政治理念侃侃而談，他昨在台上不忘向這位在5周內改變英國前景的男人致敬。

為讓自己消失在角色裡，蓋瑞拍攝《最黑》時每日接受4小時化妝，從清瘦變得豐腴，連彩排日也完妝上陣，造型團隊皆讚揚他不僅在化妝時完全保持清醒，甚至為維持妝容極少進食，化妝指導大衛馬凌諾斯基（David Malinowski）感嘆：「不只是我們在照顧他，反倒是他在照顧我們。」為飾演這位老菸槍，他甚至在48天拍攝期間內抽400支雪茄並患上尼古丁中毒症，總算換得在小金人獎座刻上「蓋瑞歐德曼」之名。

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(中國時報)