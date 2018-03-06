艾莉森自忖沒外型怯回選角電話

艾莉森親自為肩上鸚鵡試鏡，昨還感謝對方幫忙「提升演技」。

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中國時報
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艾莉森珍妮拿過多座艾美獎，總算攻下奧斯卡小金人。（路透）

美國演員艾莉森珍妮（Allison Janney）昨以《老娘是譚雅》中脾氣暴躁的虎媽角色拿下奧斯卡女配角獎，她一上台不改風趣態度，先以劇中角色口氣開玩笑：「這一切我全憑自己做到。」接下來才改口感謝劇組團隊和對手戲主角瑪格羅比（Margot Robbie），但她下台後透露領獎前心情忐忑：「我其實沒有那個膽子想像自己拿獎，因為不想失望。」

58歲的艾莉森曾4度現身奧斯卡最佳影片入圍作品，包含《美國心玫瑰情》、《時時刻刻》等片，卻從未出席過頒獎典禮，她帥氣解釋：「只有我入圍了才會去。」未料一等就年近花甲，更表示已經放棄拿獎希望，「我一直拿不到像這部一樣受矚目的角色。」

艾莉森年輕時因體型不夠纖細，演藝路不順遂，「我當不了天真爛漫的少女，也演不了情竇初開的女主角，完全沒有適合我的作品。」當時沮喪到自我懷疑，「曾經接到選角導演的電話，卻再也不敢回電，為什麼？因為我害怕承認自己想當個演員。」

但她堅持「笨鳥慢飛」的哲學，從紐約外百老匯打拚，為維持生計做過不少兼職，曾擔任錄音室的夜間收發員，還笑言當初是歌手間傳遞毒品的「藥頭」，遲至40歲才步入正軌。證實等待不會白費的艾莉森，首度參與奧斯卡盛會就搬回小金人，拿獎完隔天就得進劇組讀本，「很高興接下來立刻有工作能進入我的腦袋裡。」

(中國時報)

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