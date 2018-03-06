法蘭西絲麥朵曼： 我一直是邊緣人

2018年03月06日 01:10 中國時報 潘鈺楨 報導

第90屆奧斯卡金像獎於台灣時間5日早上在洛杉磯杜比劇院舉行，女主角眾望所歸，由《意外》的法蘭西絲麥朵曼（Frances McDormand）抱走，她上台時止不住興奮顫抖聲音：「我現在過度換氣中，如果我暈倒了一定要扶起我，因為我有事要講！」

曾以《冰血暴》在奧斯卡封后的她，熬了22年才再摸到小金人，她難掩開心地直接在台上哈哈大笑。除感謝導演，她不忘當年把她推上影后寶座的老公喬柯恩（Joel Coen），「我知道你為我感到驕傲，這讓我心中充滿永恆喜悅。」

她在台上邀所有入圍女性起身接受鼓掌，「我希望能有這個榮幸，邀請這裡所有的女性入圍者跟我站在一起。」並呼籲好萊塢資助更多女性計畫，霸氣地說：「送你們兩個字『Inclusion Rider』。」意指大咖演員可在合約主動提出「包容條款」，要求電影保障工作人員的性別與種族多樣性。

和美女角色無緣

法蘭西絲在《意外》演活了憤怒老媽，私下個性也與角色雷同，不配合電影宣傳、不幫粉絲簽名，甚至曾在訪問中直貶生母是「白種垃圾（貧困且文化低下的白人）」，也不自卑地自嘲：「我也是白種垃圾！」她1歲時被一對牧師夫妻收養，10幾歲那年好不容易等到與生母見面的機會，但她臨陣拒絕。那股不被想要、被遺棄的憤怒自幼伴隨著她，已化為某種力量，讓她在往後的演員生涯中，不抗拒地扮演著她口中的白種垃圾。

她14歲時在學校演出，讓她決定大學主修戲劇。24歲那年獲得柯恩兄弟處女作《血迷宮》的演出機會，進軍好萊塢。她始終不覺得自己是名人，自認不漂亮，也與其他女明星不一樣，她沒工作時絕不化妝、鄙視整形、從來不帶化妝師去片場，「我不做任何突變自己的行為，我當一名演員不是希望美美上鏡。」

她自1997年的《冰血暴》後就不再為電影宣傳，也推掉大部分專訪，「我不像其他演員一樣當宣傳機器，為什麼？因為過去我一直是這行業的邊緣人。」法蘭西絲始終不覺得自己是名人，所以當民眾上前索取簽名或合照，她總一口拒絕，並說：「我現在不做這種事了，我只演戲。」

在她的演員生涯中，一直都與美女角色無緣，因為在好萊塢，她的外型讓她第一眼就被畫叉叉，「我太老、太胖、太高、太黑。」她討厭在片場看回放，家裡連一面全身鏡都沒有，「因為我不想知道我的屁股看起來多胖。」然而她知道，好萊塢絕對需要非典型角色，「所以我擅長變成『另一個人』。」

當同期女明星被邊緣化、拿不到要角時，她能夠鮮明化邊緣人物的演技，讓她走向中央。她在《意外》飾演的「蜜兒芮德」，穿著修車工的連身褲、剃短後腦勺頭髮、走路跺著腳，彷彿要燒掉全世界一樣憤怒地令人費解。她分析這個角色：「她的背要直挺挺，走路要像男人一樣跨大步，我把這個角色當男人來演。」這個角色身上看不到女性或母性，只有與女性觀感不相容的憤怒和暴力，如同在好萊塢36年的她：「這個角色不是用來讓人開心，是向這個世界投擲一枚汽油彈。」

(中國時報)