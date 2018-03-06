洛克威爾：我的作品都在等下檔

山姆洛克威爾（右）拿獎，女友萊斯里比布比他還開心。（法新社）

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中國時報
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山姆洛克威爾（左）得獎時不忘感謝與他對戲的法蘭西絲麥朵曼。

美國男星山姆洛克威爾（Sam Rockwell）昨以電影《意外》裡的「媽寶警察」，首度入圍奧斯卡就帶走男配角獎。他明顯有備而來，上台立刻掏出A4大小的「感謝函」，把一起入圍的男星們都先謝一遍。他最感謝的還是父母，記得8歲時有天被叫到校長室，校長告訴他爸爸要帶他先離開，因為奶奶出事了，離開學校後他急問「奶奶怎麼了」，沒想到爸爸說：「沒事，我們要去看電影！」

山姆感謝父母喜愛電影，讓他從小耳濡目染。他在《意外》飾演笨拙又心胸狹窄的警察，「我演過很多俗氣、反應遲鈍的角色，但跟我的出身相距甚遠。」他在舊金山市區長大，父母皆為表演工作者，讓他習得不少演技，「我的母親就教過我如何即興表演，我曾與她合作，學到很多喜劇知識。」

出道近30年，獨立電影出身的他早已習慣作品不賣座，「我拍過太多票房失利或被狂批的片，我的作品幾乎都是等下檔的命。」他演過70多部作品，但像《神經殺手》、《2009月球漫遊》、《刺殺傑西》等片，不是上不了檔就是票房奇爛，等出了DVD才意外翻身。

49歲的他直到現在還是住在曼哈頓的小閣樓，騎著腳踏車代步，有時也搭地鐵，只為獲得一點樂趣，「乘客會竊竊私語，看著我沉思，然後可能會有點生氣，因為他們認得我，但又叫不出我的名字！」

(中國時報)

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