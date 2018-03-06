拉美民族風光 奧斯卡變彩色

2018年03月06日 01:10 中國時報 潘鈺楨 報導

最佳外語片《不思議女人》

墨裔歌手娜塔麗婭拉佛卡德，重現《可可夜總會》歌舞。（法新社）

第90屆奧斯卡金像獎是拉美民族最風光的一屆！前年「奧斯卡好白」批評讓影藝學院正視種族歧視問題，去年增加774名評委，讓今年入圍名單明顯多元，從頒獎人、得主到表演橋段，都不再是專為白人打造的舞台。

當中又以墨西哥最神氣！墨裔導演吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）靠《水底情深》拿下最佳導演獎，他與艾方索柯朗（Alfonso Cuaron）、阿利安卓崗札雷伊納利圖（Alejandro Gonzalez-Inarritu）被稱「墨西哥三傑」，3位摯友5年搶下4座奧斯卡導演獎。

頒獎人也多元

描述墨西哥亡靈節的動畫《可可夜總會》，帶走最佳動畫長片與原創歌曲2獎，美國導演李安克里奇（Lee Unkrich）上台說：「我把最大的感謝獻給墨西哥人民。」因為《可可》，皮克斯放眼世界各地，「各國孩童都可以在電影裡找到與自己相似角色，看似邊緣的人也能在電影裡當主角。」

墨裔演員艾莎岡薩雷（Eiza Gonzalez）、莎瑪海耶克（Salma Hayek）與艾赫尼奧德伯茲（Eugenio Derbez）都是頒獎人。1962年最佳女配角、波多黎各女星麗塔莫瑞諾（Rita Moreno）特地穿上當年領獎禮服，把最佳外語片頒給智利的《不思議女人》。這是智利首度奪獎，導演賽巴斯蒂安雷里奧（Sebastian Lelio）說：「這是一個不思議的禮物！」

日籍化妝師奪獎

黑人與黃種人也各有斬獲，包括憑《逃出絕命鎮》拿下最佳原創劇本的黑人導演喬登皮爾（Jordan Peele），在《最黑暗的時刻》幫蓋瑞歐德曼（Gary Oldman）「變臉」拿下最佳化妝與髮型設計獎的日籍特效化妝師辻一弘（Kazuhiro Tsuji），以及典禮上致敬的印度女星詩麗黛瑋（Sridevi Kapoor）、男星沙喜卡浦爾（Shashi Kapoor），都替本屆奧斯卡增添更多「顏色」！

(中國時報)