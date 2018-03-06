艾瑪史東珊卓布拉克發聲挺女權

2018年03月06日 01:10 中國時報 徐桐炘 報導

艾希莉（左起）、安娜貝拉和莎瑪以平權運動「時候到了」代表身分上台。（法新社）

好萊塢女性工作者發起的平權運動「Time's Up（時候到了）」從金球獎紅毯黑衣潮醞釀力道，終於在奧斯卡被搬上檯面。主持人吉米基墨（Jimmy Kimmel）開場先拿「小金人」開玩笑，「難怪奧斯卡是好萊塢最受尊敬的男人，他手放在自己看到的位置、不說髒話，重點是他還沒老二。」但隨後語氣變嚴肅，點出男女職場不平等。頒獎人珊卓布拉克（Sandra Bullock）和艾瑪史東（Emma Stone）各自頒發最佳攝影和導演獎時，都特別唱名「唯一」女性入圍者，暗示女性在工作上的弱勢。

3位站出來控訴哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）性侵的勇敢女性莎瑪海耶克、艾希莉賈德（Ashley Judd）和安娜貝拉西歐拉（Annabella Sciorra）則受邀上台推薦各類型電影，讓議題從單純的性別平等擴大到多元尊重。

表演節目中，饒舌歌手凡夫俗子（Common）和安德拉戴（Andra Day）共同演唱〈Stand Up for Something（站起來發聲）〉時，後面站著10位爭取人權進步的鬥士，除了「時候到了」發起人，還包括敘利亞難民、環保和各式議題推動者，象徵好萊塢的包容性。

《時代》雜誌撰文抨擊，儘管奧斯卡頒獎典禮試圖以上述方式表彰「時候到了」運動，最後卻把獎頒給被控家暴的蓋瑞歐德曼（Gary Oldman）、陷入性侵的柯比布萊恩（Kobe Bryant），還讓遭貼身造型師指控性騷擾的美國名主持人萊恩希奎斯特（Ryan Seacrest）擔任紅毯主持人，更用多元議題模糊「時候到了」的宗旨。不過萊恩希奎斯特昨在紅毯並不好受，5位最佳女主角入圍者都很有默契跳過他的訪問。

(中國時報)