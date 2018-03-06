吉米基墨開炮正副總統中箭

馬克布基斯（右）在典禮最後已穿著救生衣坐上快艇，身旁有海倫米蘭陪伴。（路透）

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中國時報
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瑪格羅比（左起）、露琵塔尼詠歐、吉米基墨、吉兒蓋朵帶著點心，準備送給影廳觀眾。（翻攝自YouTube）

過長的致詞時間難免影響頒獎典禮無法準時結束，今年奧斯卡搞笑祭出「快艇」吸引得獎者，主持人吉米基墨（Jimmy Kimmel）手拿碼表提醒：「在台上感謝媽媽，倒不如載著媽媽坐快艇。最短致詞的得獎者，就能獲得價值美金1萬7999元（約台幣52萬7288元）綠色快艇。」還請到資深影后海倫米蘭（Helen Mirren）以賽車女郎之姿「伴遊」，讓快艇瞬間升格為「最大獎」，最後由服裝設計得主、《霓裳魅影》的馬可布基斯（Mark Bridges）奪得。

吐槽川普不關心文化

吉米連2年扛主持重擔，再度發揮脫口秀主持人搞笑功力，不忘調侃去年最佳影片「信封門」烏龍事件，「請大家聽到自己名字後務必不要太快站起來，給我們一點時間。」他還開了當時遞錯信封的會計師玩笑：「去年製作人提議我和會計師演出一場喜劇，我拒絕了，沒想到會計師們選擇自己演。」

頒獎人資深影星華倫比提（Warren Beatty）和費唐娜薇（Faye Dunaway）今年捲土重來再擔任最佳影片頒獎者，華倫一上台就幽默說：「超開心再見到大家。」得主《水底情深》導演吉勒摩戴托羅上台後，還假裝從華倫手中接過信封檢查一番，台下觀眾全笑翻。

奧斯卡主持人還經常在全世界注目的典禮上針砭政治、時事話題，吉米今年炮轟川普的火力略降，近4小時典禮僅提到川普4次，吐槽川普對文化要事毫不關心：「今年奧斯卡89歲了，但他大概仍在家裡看著FOX新聞台。」也酸反同志的副總統麥克彭斯（Mike Pence）：「我們拍《請以你的名字呼喚我》不是用來賺錢的，我們是拍來讓彭斯沮喪的。」

去年主辦單位安排超幸運旅遊團驚喜參觀奧斯卡頒獎典禮，今年由「神力女超人」的蓋兒加朵（Gal Gadot）帶領「路克天行者」馬克漢彌爾（Mark Hamill）、「小丑女」瑪格羅比和《玩命再劫》安索艾格特（Ansel Elgort）等人，赴隔壁的中國戲院突襲發點心，引起尖叫歡呼。

(中國時報)

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