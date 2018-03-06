吉勒摩戴托羅 拍怪物斷開信仰枷鎖

2018年03月06日 01:10 中國時報 徐定遠 報導

吉勒摩戴托羅（左）仔細檢查得獎作品名稱，就怕重演去年搬錯獎的鬧劇。（路透）

導演吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）執導的《水底情深》，在昨日揭曉的第90屆奧斯卡頒獎典禮上，奪下最佳影片、導演、藝術指導、原創配樂4項大獎，是本屆最大贏家。戴托羅領取最佳導演獎時強忍淚水，哽咽引用詹姆斯賈格納（James Cagney）在1942年電影《勝利之歌》的台詞感激地說：「我媽媽謝謝你、我爸爸謝謝你、我的兄弟姊妹謝謝你，我也謝謝你。」

戴托羅至今拍過10部電影，每一部都常被視為難登大雅之堂的奇幻、恐怖、科幻片，他從小生長在虔誠的墨西哥天主教家庭，祖母認為他離經叛道，甚至數度替他進行驅魔儀式，作品主角總是幽靈、羊男、魚人、吸血鬼的戴托羅調皮笑說：「絕對沒有成功。」

走出痛苦原諒祖母

「我有一個很糟的童年，情緒上飽受摧殘。」戴托羅口中的悲慘童年，並非慘遭體罰或貧困無依，痛苦來源是傳統天主教的教條以及極度虔誠的祖母。他從小被灌輸墨西哥天主教獨特的殘酷血腥教義，因煉獄、原罪的概念長年身處驚恐，「我花了40年才從我生命中前8年的創傷中恢復。」

戴托羅逐漸走出深植於心的痛苦與愧疚情緒後，也學會原諒祖母，「她灌輸給我很多的恐懼，那擊碎了我。」但戴托羅說：「日本有一種藝術與哲學的思維叫做『金繼』，就是把破碎的陶器用金來修復，我認為金繼就是做自己的關鍵，你不該期待毫髮無傷復原，而是該知道在你的裂痕間有珍貴的真金。」

他對電影的看法，自然也充滿維多利亞式的陰森遐想，電影對他是如同吸血鬼般的存在，身為導演唯有無私奉獻精力與血淚，才能讓絕美的邪神從虛無中誕生，戴托羅苦笑說：「對我來說，我已經流過太多鮮血了。」

大功告成隱退無憾

「老實說，如果你現在告訴我：『吉勒摩，你應該在海邊買棟小屋、釣魚引退了。』我會毫無眷戀地走，在《水底情深》後、在我完成這一切之後已經滿足。」戴托羅笑說：「畢盡我已經拍了比我預期中還要多10部的電影。」

(中國時報)