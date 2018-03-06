《水底情深》不一樣又怎樣

莎莉霍金斯（後）在《水底情深》與魚人譜出浪漫愛情故事。

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中國時報
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道格瓊斯（右）在《羊男的迷宮》扮演駭人的瞳魔。

《水底情深》是自2004年《魔戒三部曲：王者再臨》後，14年來首次奪下奧斯卡最佳影片的奇幻類型電影，在向來看輕類型電影的奧斯卡實屬難得。導演吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）昨領取最佳影片獎時，將獎座獻給所有年輕的電影人，鼓勵他們勇於利用類型電影探討真實世界的議題，他興奮地說：「門就在這裡，踹開來就能進去！」

「我不是怪物的粉絲，我是怪物的使徒、我是怪物的福音布道人。」戴托羅說自己要是上教堂，感興趣的絕對不是彩繪玻璃上的聖人，而是在建築角落不起眼的怪物雕像，「我很無法認同『正常』這個概念，對我來說很抽象。我認為那種完美是幾乎不可能達成的，但不完美卻是隨手可見。這就是為什麼我喜愛怪物的原因，它們象徵著我們應該接受並頌揚的那一面。」

戴托羅自認無法直線思考，「不論是在藝術或是生活中，直線都是全然的霸道。」無法直接探索現實問題的他，只懂用奇幻鬼魅的世界去包藏世俗的議題，所以他藉《魔鬼銀爪》暗喻濫用藥物，用《羊男的迷宮》探討戰爭無情，《水底情深》則是對邊緣人的情書，希望藉該片傳達同理心的重要，要講一個野獸不必變回人形的《美女與野獸》故事。

《水底情深》女主角莎莉霍金斯（Sally Hawkins）是無法說話的啞女，愛上被抓進軍事實驗室的魚人，她的鄰居是不被60年代社會接受的同志插畫家，最好的朋友則是種族隔離時代的黑人女性，每位角色都是常人眼中的瑕疵品，被迫因自己的不完美而接受被忽略、被歧視，但所謂的「怪物」也只不過是偏見的總和，戴托羅說：「愛上不完美才是完美的愛。」

(中國時報)

吉勒摩戴托羅 拍怪物斷開信仰枷… 道格瓊斯為魚人翹臀憋住大號

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