道格瓊斯為魚人翹臀憋住大號

道格瓊斯（右）為扮演人魚必須忍受長時間的特效化妝。（取材自IMDb）

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中國時報
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魚人（右）的精實體型，讓他與莎莉霍金斯的戀情更加可信。

《水底情深》描繪啞女和魚人間超乎常理的浪漫愛情故事，全片成敗重點就是魚人是否能夠讓觀眾產生遐想，導演吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）認為傳遞魚人的性感魅力關鍵只有一個：「必須要有美臀。」

「戴托羅家族中的每位女性成員都提供重要的意見。」戴托羅透露在《水底情深》還沒有電影公司願意出資前，他就自費請特效公司設計魚人的外型，包括自己的前妻與女兒都熱切參與設計過程，除了如游泳健將般的肌肉線條外，妻女最挑剔的就是魚人的臀部，在大小與外型上斤斤計較，反覆修改逾3年時間，「這是怪物設計史上最漫長的過程！」

讓魚人活靈活現另一重要元素，是特效妝下的演員道格瓊斯（Doug Jones）。他堪稱最沒人認識的超級巨星，身高192公分，體重只有63公斤，獨特的身材成為怪獸特效妝專門演員。戴托羅過去作品裡《秘密客》的蟑螂人、《羊男的迷宮》的羊男與瞳魔、《地獄怪客》系列的魚人亞伯等，厚重特效服裝下都是道格。

「那副美臀是有代價的。」道格在《水底情深》的特效服裝為完美呈現魚人翹臀，並沒有穿脫設計，小解雖可靠前方的服裝暗門解決，但後方毫無空隙，與大號搏鬥成為他每日最重大的課題，道格無奈說：「我一穿上那套衣服，至少有16個小時不能脫下。」

(中國時報)

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