吳品萱認愛同門 陳婉若操煩

吳品萱出席伊林娛樂春酒，雖然素顏但氣色好。（林淑娟攝）

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邊偉豪（取材自臉書）
賴琳恩（左）、劉以豪開心出席伊林娛樂春酒。（洪秀瑛攝）

伊林娛樂5日舉辦春酒，邀請旗下藝人、名模與媒體新春餐敘，日前剛傳出新戀情的吳品萱成了媒體追逐焦點，她受訪時大方坦言，已經離婚1年多，所以沒排斥交新朋友，「我們是會一起吃飯的朋友，目前滿好的，我沒有要否認。希望給我們空間！」一旁的伊林娛樂總經理陳婉若一向反對同門藝人談戀愛，她則半開玩笑說：「妳沒排斥、但我不喜歡！」因為她擔心同門談戀愛如果沒有走到最後，以後見面會難過、尷尬。

吳品萱元旦時才公開承認已離婚、結束與廈門商人Sean的3年婚姻，日前便被爆身邊出現新的護花使者是同門的邊偉豪，她坦言兩人是會一起吃飯的朋友，她不想否認，也覺得現況滿好的。她大方說「新朋友」小她兩歲，偶爾會陪她兩個兩歲大的雙胞胎兒子玩籃球，也很尊重她時間分配上會以陪伴小孩為主。

劉以豪肩傷痊癒

包括利菁、賴琳恩、蔡淑臻、林嘉綺、李維維、陳志強、劉以豪、成語蕎、梅賢治、丁也恬、李明川、殷琦等藝人都出席。劉以豪過年則與家人近20人去露營，他6日要去花蓮拍新戲《種菜女神》，同劇還有劉子千，劉知道他肩膀受傷，介紹中醫給他，他開心地說：「我已經好得差不多，不要再寫我不舉了！」

(中國時報)

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