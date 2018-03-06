瑪格羅比 老娘叫銀白女神

瑪格羅比穿白色香奈兒訂製服，以紅毯女神之姿贏得一致好評。CFP）

友善列印
中國時報
報導
妮可基嫚穿藍色亞曼尼訂製禮服搭OMEGA腕表以及Harry Winston珠寶，再度展現時尚功力。（美聯社）
艾瑪史東穿LV深紅色帥氣褲裝走紅毯，展現女強人氣勢。（LV 提供）
海倫米蘭穿Reem Acra灰藍色禮服，貼身設計展現她的好身段。（法新社）
垂墜式長耳環蔚為主流，《淑女鳥》入圍女主角的瑟夏羅南配戴卡地亞垂墜式長耳環。（CFP）
艾蜜莉布朗配戴蕭邦（Chopard）垂墜式長耳環，身穿Schiaparelli高級訂製服。（CFP）
亮片禮服是奧斯卡紅毯主流，珍妮佛勞倫斯穿DIOR亮片禮服搭Roger Vivier高跟鞋。（法新社）
珊卓布拉克穿LV黑銀色亮面禮服，令人驚豔。（LV提供）
新生代《蜘蛛人》湯姆荷蘭德穿愛馬仕訂製黑色雙排釦西裝。（CFP）
《以你名字呼喚我》堤摩西柴勒梅德穿Berluti白色西裝，帥氣有型。（CFP）
開雲集團老闆娘莎瑪海耶克穿GUCCI粉紫色禮服配戴要價逾400萬美金的Harry Winston珠寶。（CFP）
蓋兒加朵穿GIVENCHY亮片禮服搭Tiffany珠寶項鍊，自備光環，閃閃動人。（美聯社）
梅莉史翠普身穿Dior大紅深V高級訂製服，搭配Christian Louboutin手拿包。（CFP）

服裝，向來是種宣示。奧斯卡熠熠明星身穿華裝走紅毯，不僅只是為了爭妍鬥麗，在衣香鬢影的奢華之中，其實也傳遞了一些訊息，讓人得以窺見流行時尚、社會議題和「性自主」的大趨勢。

黑潮退散 穿美美才是「性自主」

傳統女權主義主張「賣弄性感就是物化女性」的論調，已經過時了，女人穿美美才是「性自主」，符合女權主流。今年的奧斯卡紅毯雖仍籠罩在性騷擾醜聞的陰影，但女星已拋開黑色的哀悼與悲情，不願自怨自艾，反倒要大鳴大放、發光發亮，紛紛穿亮色系禮服，甚至裝飾閃亮水晶與亮片的禮服。

今年的奧斯卡紅毯不再一片黑壓壓；瑪格羅比穿白色香奈兒訂製服搭鍊帶水晶包，登上奧斯卡紅毯女神；艾瑪史東則穿LV深紅色帥氣褲裝走紅毯，展現女強人氣勢；最開心的莫過於開雲集團老闆娘莎瑪海耶克，她特別選穿GUCCI粉紫色禮服和要價逾400萬美金的Harry Winston珠寶走紅毯。

有趣的是，今年奧斯卡紅毯上穿亮片禮服的女星比以往多，如神力女超人蓋兒加朵穿GIVENCHY亮片禮服、珍妮佛勞倫斯穿DIOR亮片禮服，紛紛「自備光環」閃爆紅毯。

薑是老的辣

熟女女星完勝紅毯

熟女女星是今年奧斯卡的另一個亮點，68歲的梅姨、80歲的珍芳達、72歲的海倫米蘭等，皆以不凡的時尚品味和氣勢贏得掌聲。其中年逾半百的妮可基嫚身穿亞曼尼藍色禮服搭OMEGA腕表，再度展現時尚功力。拿下最佳女配角獎的艾莉森珍妮則以一襲Reem Acra紅色禮服，贏得如潮佳評，珊卓布拉克穿LV黑銀色亮面禮服同樣令人驚豔，證明了薑是老的辣。

(中國時報)

盧廣仲果汁店跑趴成師奶殺手

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。