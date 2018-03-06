瑪格羅比 老娘叫銀白女神

2018年03月06日 01:10 中國時報 陶福媛 、 徐亦橋 報導

妮可基嫚穿藍色亞曼尼訂製禮服搭OMEGA腕表以及Harry Winston珠寶，再度展現時尚功力。（美聯社）

艾瑪史東穿LV深紅色帥氣褲裝走紅毯，展現女強人氣勢。（LV 提供）

海倫米蘭穿Reem Acra灰藍色禮服，貼身設計展現她的好身段。（法新社）

垂墜式長耳環蔚為主流，《淑女鳥》入圍女主角的瑟夏羅南配戴卡地亞垂墜式長耳環。（CFP）

艾蜜莉布朗配戴蕭邦（Chopard）垂墜式長耳環，身穿Schiaparelli高級訂製服。（CFP）

亮片禮服是奧斯卡紅毯主流，珍妮佛勞倫斯穿DIOR亮片禮服搭Roger Vivier高跟鞋。（法新社）

珊卓布拉克穿LV黑銀色亮面禮服，令人驚豔。（LV提供）

新生代《蜘蛛人》湯姆荷蘭德穿愛馬仕訂製黑色雙排釦西裝。（CFP）

《以你名字呼喚我》堤摩西柴勒梅德穿Berluti白色西裝，帥氣有型。（CFP）

開雲集團老闆娘莎瑪海耶克穿GUCCI粉紫色禮服配戴要價逾400萬美金的Harry Winston珠寶。（CFP）

蓋兒加朵穿GIVENCHY亮片禮服搭Tiffany珠寶項鍊，自備光環，閃閃動人。（美聯社）

梅莉史翠普身穿Dior大紅深V高級訂製服，搭配Christian Louboutin手拿包。（CFP）

服裝，向來是種宣示。奧斯卡熠熠明星身穿華裝走紅毯，不僅只是為了爭妍鬥麗，在衣香鬢影的奢華之中，其實也傳遞了一些訊息，讓人得以窺見流行時尚、社會議題和「性自主」的大趨勢。

黑潮退散 穿美美才是「性自主」

傳統女權主義主張「賣弄性感就是物化女性」的論調，已經過時了，女人穿美美才是「性自主」，符合女權主流。今年的奧斯卡紅毯雖仍籠罩在性騷擾醜聞的陰影，但女星已拋開黑色的哀悼與悲情，不願自怨自艾，反倒要大鳴大放、發光發亮，紛紛穿亮色系禮服，甚至裝飾閃亮水晶與亮片的禮服。

今年的奧斯卡紅毯不再一片黑壓壓；瑪格羅比穿白色香奈兒訂製服搭鍊帶水晶包，登上奧斯卡紅毯女神；艾瑪史東則穿LV深紅色帥氣褲裝走紅毯，展現女強人氣勢；最開心的莫過於開雲集團老闆娘莎瑪海耶克，她特別選穿GUCCI粉紫色禮服和要價逾400萬美金的Harry Winston珠寶走紅毯。

有趣的是，今年奧斯卡紅毯上穿亮片禮服的女星比以往多，如神力女超人蓋兒加朵穿GIVENCHY亮片禮服、珍妮佛勞倫斯穿DIOR亮片禮服，紛紛「自備光環」閃爆紅毯。

薑是老的辣

熟女女星完勝紅毯

熟女女星是今年奧斯卡的另一個亮點，68歲的梅姨、80歲的珍芳達、72歲的海倫米蘭等，皆以不凡的時尚品味和氣勢贏得掌聲。其中年逾半百的妮可基嫚身穿亞曼尼藍色禮服搭OMEGA腕表，再度展現時尚功力。拿下最佳女配角獎的艾莉森珍妮則以一襲Reem Acra紅色禮服，贏得如潮佳評，珊卓布拉克穿LV黑銀色亮面禮服同樣令人驚豔，證明了薑是老的辣。

(中國時報)