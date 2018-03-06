巴黎秋冬時裝周－BALENCIAGA 雕塑時尚浪人

2018年03月06日 01:10 中國時報 陳張眾 報導

此次品牌亦與世界糧食計畫署（簡稱WFP）合作聯名帽T、腰包、鴨舌帽等單品，並將捐贈售出品項10％的營收於慈善用途。（BALENCIAGA提供）

剪裁俐落且輪廓立體的「basque」收腰大衣，透過以布料服貼於3D列印出的輕量骨架方式呈現。（BALENCIAGA提供）

印著可愛貓犬圖騰的棉被托特袋，十分討喜。（東方IC）

巴黎陰雨天氣正是BALENCIAGA驗證品牌熱度的試金石，創意總監Demna Gvasalia將首次男女裝合秀，選在離市中心約半小時車程的第10區舉辦，混亂交通加乘下，也使不少穿上細跟長靴為像品牌致敬的時尚人士們，在雨中紛紛小跑步趕場，深怕錯過這場日程上的重頭戲，連設計師Marc Jacobs也遠赴現場朝聖。

3D列印形塑布料輕量骨架

踏入由倉房改造的空間內，中央豎立的「雪山」外觀用塗鴉形式噴上品牌名稱、雙B標誌等代表性圖樣，「無邊界（No Borders）」、「夢想力量（Power of Dreams）」、「提高警惕（Be Aware）」等字串搭配笑臉、和平符號，打造出一座90年代滑雪樂園，似乎為即將發生的系列埋下一些政治意味。

Gvasalia接管執掌已兩年，用2018秋冬系列重新返視品牌符碼，並將創辦人Balenciaga先生擅長的俐落剪裁及分量感十足的立體輪廓，透過當代手法演繹；像其中出現的多件「basque」收腰外套、大衣，即是將布料服貼於3D列印方式形塑出的輕量骨架而成，而由帽T、法藍絨襯衫、機能外套、甚至皮草大衣等7層內裡疊成一件的厚實外衣，除了帶出保暖流浪者的形象，亦賦予身體雕塑般的效果。

配件鋪陳工業社會反差效果

而配件則是鋪陳設計師社會觀察的實驗場，汽車零件般的腰帶、印上可愛小狗圖案的棉被袋，讓整體有著工業般的反差效果，另外印著虛擬服務電話號碼的襯衫和假想搖滾團體Speed Hunters的上衣，宛若為他的忠誠追隨者們開出一條溝通專線，若再加上與世界糧食計畫署（簡稱WFP）合作的帽T、腰包、鴨舌帽等單品，暗自以難民、飢荒為動機，為當今不安穩的世界以時尚聚集一股新世代力量。

(中國時報)